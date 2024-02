Suomalainen The Switch saa uudet omistajat

Suomalainen räätälöityjen sähkökoneiden ja tehonmuokkainten toimittaja The Switch Engineering Oy on saanut uudet omistajat Japanista. Enemmistöosakas on meriteollisuuden sähkökojeistojen toimittaja BEMAC Corporation, joka on yhteistyössä globaalin kauppa- ja sijoitusyhtiö Mitsui & Co:n kanssa hankkinut omistukseensa kaikki The Switchin osakkeet.

The Switch toimittaa räätälöityjä sähkökoneita ja tehonmuokkaimia järjestelmäintegraattoreille ja OEM-laitevalmistajille. Yrityksen tuotteet vauhdittavat siirtymistä kohti nollapäästöjä meri-, tuuli- ja teollisuussovelluksissa. Asennuskanta on kapasiteetiltaan lähes 24 GW ja koostuu ympäristöystävällisestä megawattiluokan sähkökäytöistä.

Yrityksellä on toimisto Helsingissä sekä tehtaat Lappeenrannassa ja Vaasassa. Lisäksi yrityksellä on toimintaa Kiinassa ja Norjassa. Yritys työllistää yhteensä yli 200 henkilöä. Konsernin viime tilikauden liikevaihto oli 79,8 miljoonaa euroa.

The Switchin tuotteisiin kuuluu esimerkiksi kestomagneettikoneet, meriteollisuuden taajuusmuuntimia ja suurnopeusmassiiviroottori-induktiomoottoreistaan. Yhtiön edistynyt kestomageneettikoneteknologia on olennainen osa suurten valtamerialusten akseligeneraattoreita, täyssähköisten alusten propulsiomoottoreita ja tuulivoimaloiden generaattoreita.

Lisätietoja: www.theswitch.com