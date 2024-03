Protoalustaan lisättiin suomalainen ihmeprotokolla

Nürnergin Embedded World -messuihin on aikaa alle kuukausi ja yritykset alkavat jo esitellä messujen vetonaulojaan. Nordic Semicomductor lupaa esitellä päivitetty Thingy:91 X -protoalustaansa, johon on nyt lisätty tuki tamperelaisen Wirepasin kehittämälle 5G-IoT-protokollalle.

Kyse on tietenkin Wirepasin mesh-protokollasta, joka tunnetaan nykyisin ETSIn standardoimana DECT NR+ -tekniikkana. Verkko on maailman ensimmäinen ei-solukkopohjainen 5G-ratkaisu IoT-käyttöön. Sen yhtenä etuna on, että se toimii vapaasti omalla, maailmanlaajuisella 1,9 gigahertsin taajuuskaistalla. Verkko toimii itsenäisesti minimaalisella ylläpitotyöllä eikä erillistä verkkoinfrastruktuurin käyttöönottoa tarvita.

NB-IoT- ja LTE-M-verkkoihin verrattuna DECT-NR+ tukee suurempia nopeuksia IoT-laitteille, noin 3 megabittiä sekunnissa. Standardi tukee suurempiakin datanopeuksia, mutta näitä ei suunnitella käytettäväksi ensimmäisen polven verkoissa. Protokollaan suurin etu on kuitenkin käytännössä rajoittamaton skaalautuvuus, sillä verkkoon voidaan liittää jopa neljä miljardia laitetta.

Nürnbergissä Nordic Semiconductor demoaa äskettäin julkistetun nRF9151-järjestelmäpiirin ympärille rakennettua Thingy:91 X:ää, joka nyt tukee LTE-M-, NB-IoT- ja GNSS-protokollaa sekä DECT NR+ -liitettävyyttä sisäänrakennetuilla antenneilla. Demossa alusta integroidaan osaksi Wi-Fi-paikannusta ja polttoaineen määrän mittaamista.