Bittium toimitti Mexsat-satelliittipuhelimia Meksikoon

Bittium on jatkanut Mexsat-satelliittipuhelimien toimituksia yhteistyökumppanilleen Inmosatille Meksikoon. Ensimmäinen tilaus vastaanotettiin vuoden 2023 loppupuolella ja toinen vuoden 2024 alkupuolella. Tilausten viimeiset erät toimitettiin helmikuussa 2024. Tilausten kokonaisarvo oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Inmosat on sertifioitu tietoliikenneratkaisujen toimittaja Meksikon viranomaismarkkinassa ja on toiminut Bittiumin Mexsat-puhelimien yksinoikeutettuna jälleenmyyjänä Meksikon kansallisille turvallisuusorganisaatioille vuodesta 2021 lähtien. Puhelimien lisäksi Bittium toimittaa puhelimiin liittyviä erilaisia lisävarusteita.

Bittiumin Meksikon valtiolle kehittämät Android-pohjaiset Mexsat-puhelimet on suunniteltu osaksi Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmää. Laitteet toimivat sekä maanpäällisessä että satelliittiverkossa ja viestintä kummankin verkon kautta on turvallista, nopeaa ja helppoa. Laitteiden kehitys saatiin päätökseen vuonna 2017 ja siitä saakka laitteita on toimitettu vuosittain järjestelmää käyttäville viranomaistahoille.

Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja Tommi Kankaan mukaan Mexsat-puhelimien kysyntä on jatkunut tasaisena uusien viranomaisorganisaatioiden ottaessa käyttöön satelliittiviestinnän osaksi viestintäjärjestelmäänsä. - Yhteistyö Inmosatin kanssa on ollut hyvä ja toimiva ratkaisu, sillä heidän kattava myynti- ja asiakastukiverkosto Meksikon osavaltioissa on ollut suuri etu asiakasorganisaatiolle ympäri Meksikon, Kangas sanoo.

Meksikon hallitus on hiljattain muuttanut tapaa, jolla Mexsat-palvelu kaupallistetaan, mikä avasi kansallisten turvallisuusorganisaatioiden lisäksi myös muille valtion organisaatioille mahdollisuuden hankkia Mexsat-teknologiaa.