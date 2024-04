Nokian alkuvuosi on sujunut lähes identtisissä tunnelmissa Ericssonin kanssa. Mobiiliverkoissa liikevaihdosta suli tammi-maaliskuussa yli kolmannes, kokonaisliikevaihdosta viidennes. Pekka Lundmark kuitenkin uskoo parempaan loppuvuoteen.

Miltä kuulostaisi akku, joka energian varastoinnin lisäksi osaisi sitoa ilmakehän hiilidioksidia? Tällaista tekniikkaa kehittävät yhteistyössä Surreyn yliopisto, Imperial College London ja Pekingin yliopisto.

Viime viikolla Nürnbergissä järjestettiin sulautetun tekniikan tärkein vuosittainen messutapahtuma. Järjestäjä vahvisti messuhalleissa tulleen vaikutelman siitä, että messut olivat vähintään kohtuullinen menestys. Kolmen päivän aikana tapahtumaan tutustui yli 32 000 vierasta.

F-Securen yrityspuolen yksikkönä aiemmin tunnetun WithSecuren tutkijat ovat löytäneet takaoven, jota on käytetty tietoturvahyökkäyksissä Itä-Euroopassa ainakin vuoden 2022 puolivälistä lähtien. Kapeka-niminen haittaohjelma voidaan yhdistää Sandwormiin, joka on Venäjän sotilastiedustelupalvelun (GRU) tukema uhkatoimija.

Kerroimme jokin aikaa sitten, että australialainen Morse Micro ylsi testissään kolmen kilometrin päähän Wi-Fi-yhteydellään. Saavutus perustuu moneen tekijään, joissa tämä HaLow-nimelläkin tunnettu tekniikka eroaa kotien vanhoista langattomista lähiverkoista.

OnePlus kertoi tänään lanseeraavansa Euroopassa kaksi uutta laitetta. Watch 2 -älykellosta tuodaan markkinoille uusi lifestyle-versio ja Intiassa jo myyntiin tullut, edullisemman hintaluokan Pad Go -tabletti tulee sekin Euroopan markkinoille.

Linköpingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet digitaalisen näytön, jossa ledit reagoivat muun muassa kosketukseen, valoon, sormenjälkiin ja käyttäjän pulssiin. Nature Electronicsissa julkaistut tulokset voivat olla alku kokonaan uuden sukupolven näytöille puhelimissa, tietokoneissa ja tableteissa.

Kerroimme viime viikolla, että LG-älytelevisioiden WebOS-käyttöjärjestelmästä oli löytynyt useita kriittisiä haavoittuvuuksia. LG kertoo nyt, että aukot on paikattu. Television omistajien kannattaakin hetimiten ladata ohjelmistopäivitys ruutuihinsa.

Piilaaksolainen Cerebras on aiemmin saanut julkisuutta prosessoreilla, jotka piillä vaativat koko 300-millisen kiekon tarjoaman alan. Nyt yhtiö on kaksinkertaistanut maailman tehokkaimman tekoälyprosessorin suorituskyvyn. Sen tehoa tarvitaan kouluttamaan AI-malleja, jotka ovat 10 kertaa GPT-4-mallia suurempia.

Ericsson kertoi tänään ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa ja ne ovat koko verkkomarkkinoiden kannalta tylyä luettavaa. Yhtiön liikevaihto putosi ennätysmäiset 14 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi yhtiö ei odota käännettä parempaan koko vuonna.

Seuraavan sukupolven FPGA-piireille on integroitava tekoälytoimintoja, ajattelee Microchip Technology. Tämän tarpeen täyttääkseen se on ostanut Piilaakson Sunnuvalesta Neuronix AI Labsin. Neuronix on yksityinen yritys, eikä kauppahintaa kerrottu.

Banking Methodsin tekemä tutkimus tunnisti osakkeet ja kryptovaluutat, joiden hinnat ovat nousseet eniten viimeisen kolmen vuoden aikana. Listan suvereenissa kärjessä on Nvidia. Jos sen osakkeita olisi ostanut vuonna 2021, olisi potin arvo kasvanut jo lähes kolminkertaiseksi.

Oululainen TactoTek tunnetaan ruiskuvaletusta rakenteellisesta elektroniikasta, jossa erilaisia elektronisia komponentteja voidaan integroida muovielementtien sisään. nyt yhtiö kertoo, että tälle IMSE-tekniikalle ja erilaisten älykkäiden rakenteellisten pintojen toteutukseen on myönnetty jo 250. patentti.

IDC:n mukaan älypuhelimia myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 289,4 miljoonaa kappaletta. Määrä on 7,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Markkinajohtajaksi palasi Samsung Applen lyhyen visiitin jälkeen.

Englannissa keskimääräinen kotitalouksien nettinopeus on 69,4 megabittiä sekunnissa. Aston yliopiston tutkijat onnistuivat rakentamaan valokuituyhteyden, jossa dataa siirtyi 4,5 miljoonaa kertaa nopeammin yhdessä kuidussa. Maailmanennätysnopeus kirjataan lukemin 301 terabittiä sekunnissa.

CERNin hiukkaskiihdyttimellä tehtävä universumin salaisuuksien selvittäminen ei onnistu ilman huippunopeita datayhteyksiä. Nyt Nokia ja hollantilaisen koulutuksen ja tutkimuksen IT-yhteistyöorganisaatio SURF ovat onnistuneet kiihdyttämään tutkijoiden käytössä olevan dataverkon nopeuden 800 gigabittiin sekunnissa vanhassa kuituverkossa.

Tietoturvayritys Check Point Software on esitellyt alkuvuoden trendejä kyberhyökkäyksissä. Kyberhyökkäysten kasvu jatkuu kovana. Uutena ilmiönä kiristyshaittaohjelmilla hyökätään nyt yhä useammin valmistavan teollisuuden ja mediatalojen kimppuun.

Tekoälyn ja koneoppimisen tekniikoiden nopeasti yleistyvä käyttöönotto yhä autonomisemmissa järjestelmissä lisää vaatimuksia entistä älykkäämmille turvajärjestelmille useilla eri teollisuusaloilla. Painopiste on samalla siirtymässä kustannussäästöistä käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen.

Uuden tutkimuksen mukaan yleisesti käytössä olevat älylaitteiden ympäröivää valoa mittaavat valoisuussensorit voivat olla riski käyttäjien yksityisyydensuojan kannalta. MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn CSAIL-laboratorio on julkaissut tutkimuksen, jossa paljastetaan, että nämä anturit voivat olla haavoittuvaisia yksityisyyttä loukkaaville uhkille.

Enemmän suorituskykyä, laajempi muistiavaruus, tehokkaampi datanprosessointi. Nämä ovat osa syistä, jotka yleensä ilmoitetaan, kun ennustetaan suunnittelujen siirtyvän 8-bittisisitä mikro-ohjaimista 32-bittisiin. Microchip kuitenkin osoittaa, että 8-bittinen elää ja voi hyvin.