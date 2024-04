Qualcomm hyökkää Intelin kimppuun PC-koneissa

Qualcomm lanseerasi viime viikolla kannettavien tietokoneiden Snapdragon X Plus-prosessorit. Yhtiön mukaan suorittimet tekevät Arm-pohjaisista kannettavista tietokoneista tehokkaampia kuin Applen uusimmat M3-prosessoriin pohjaavat koneet. Jos väitteet pitävät paikkansa, monella on syytä olla huolissaan.

Eniten huolenaihetta on tietenkin Intelillä. Jos Windows alkaisi oikeasti toimia tehokkaasti ja energiapihisti Arm-prosessoreilla, mitä Intel tekisi? Se menetti jo Macbookit. Windowsin menetys olisi kuolinisku.

Snapdragon X Plus -piirillä on 10 ydintä, jotka operoivat 3,4 gigahertsin kellotaajuudella, 42 megatavua välimuistia, sekä 45 biljoonan operaation (TOPS) NPU-neuroverkkoprosessori. Tämä tarkoittaa selvästi tähän asti nopeinta tekoälyprosessointia missään kannettavan tietokoneen prosessorissa. Snapdragon X Plus tukee myös LPDDR5x-muistia maksimisiirtonopeudella 8448 MT/s ja siinä on 3,8 teraflopsin integroitu Adreno-grafiikkaprosessori.

Qualcomm esitteli samalla kolme kahdentoista ytimen Snapdragon X Elite -suoritinta, joiden enimmäistaajuus on 3,8 GHz ja jonka grafiikkateho lasketaan 4,6 teraflopsissa. Kaikissa kolmessa on sama NPU-suoritin ja ne tukevat samaa muistia samalla nopeudella kuin Snapdragon X Plus.

Qualcommin X-uutuudet eroavat yhdellä perustavalla tavalla niin Intelin kuin Applen M-sarjan prosessoreista. Näissä käytetään hybridiarkkitehtuuria, jossa osa ytimistä on ns. tehoytimiä ja osa energiaa säästäviä ytimiä. Qualcommin uutuuksilla kaikki CPU-ytimet ovat tehoytimiä. Tästä huolimatta ne kuluttavat vähemmän virtaa ja pidentävät siis toiminta-aikaa akkuvirralla, Qualcomm hehkuttaa.

Väitteidensä tueksi Qualcomm esitteli testituloksia. Kovia lukemia epäiltiin laajasti, mutta Qualcomm seisoo niiden takana. Enemmän selvyyttä asiaan saataneen vasta, kun PC-valmistajat alkavat tuoda X Plussan ja X Eliteen pohjaavia koneita markkinoille kesän aikana.