Varo suomenkielisiä huijaustekstiviestejä

Traficom varoittaa, että liikkeellä on haittaohjelman levitykseen pyrkiviä suomenkielisiä tekstiviestejä. Tekstiviesteissä pyydetään soittamaan palvelunumeroon, josta käyttäjää ohjataan asentamaan Android-laitteelle haittaohjelma. Puhelinnumero vaikuttaa kotimaisen teleoperaattorin tai paikallisverkon numerolta.

Useiden yritysten nimissä on lähetetty tekstiviestejä, joiden mukaan viestin vastaanottajalla on perintävaatimus tai outoja tilitapatumia. Viesteissä on pyydetty soittamaan annettuun palvelunumeroon.

Palvelunumeroon soittaneelle on kerrottu, että kyseessä on todennäköisesti petos ja laitteelle tulisi tehdä suojaustoimenpiteitä. Soittajalle on puhelun aikana lähetetty toinen tekstiviesti, jonka linkistä tarjotaan ladattavaksi virustorjuntaohjelmistoksi naamioituva haittaohjelma. Kyberturvallisuuskeskuksen saamien ilmoitusten mukaan kohteita on kehotettu lataamaan McAfee-sovellus. Latauslinkki tarjoaa Android-laitteille tarkoitetun, sovelluskaupan ulkopuolelta ladattavan .apk-sovelluksen asentamista.

Kyseessä ei kuitenkaan ole virustorjuntaohjelmisto vaan puhelimeen asennettava haittaohjelma. Haittaohjelman avulla rikollinen pääsee käsiksi puhelimen sovelluksiin ja viesteihin, myös verkkopankkiin. Rikollinen pyrkii haittaohjelman avulla varastamaan uhrin verkkopankista rahaa.

Traficom muistuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksessaan, ettei puhelimeen kannata ladata virallisen sovelluskaupan ulkopuolisia sovelluksia. Lisäksi muistutetaan, etteivät pankit tai viranomaiset eivät soita asiakkaalle ja pyydä luovuttamaan verkkopalvelutunnuksia, tekemään maksuja tai asentamaan laitteelle sovelluskaupan ulkopuolisia sovelluksia.