Matkapuhelimien säteilyturvallisuus on puhuttanut ihmisiä aina. Sallitun säteilyn määrä on määritelty SAR-arvona. Stocklytics.com raportoi nyt saksalaisen BfS-viranomaisen (Bundesamt für Strahlenschitz) tuloksista, joiden mukaan sekä Xiaomin että Samsungin laitteissa on havaittu varsin korkeita SAR-lukuja.

Maailman supertietokoneet asetettiin eilen paremmuusjärjestykseen ISC24-konferenssissa Hampurissa. Kajaanissa sijaitseva LUMI-supertietokone on uusimmalla Top500-listalla sijalla viisi ja edelleen Euroopan nopein supertietokone. Listan kärkisijan vei jälleen Frontier-supertietokone, joka on rakennettu Oak Ridge National Laboratoryyn Yhdysvalloissa.

RF-järjestelmät tarvitsevat tehovahvistimia (PA) tuottaakseen lineaarisesti tehokkaan korkean lähtötehon. Kun järjestelmät siirtyvät korkeamman asteen modulaatiomenetelmiin, kuten 64/128/256 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), niiden on myös tarjottava korkea lineaarisuus ja tehokkuus tiheämmissä ympäristöissä, joissa huippu-keskimääräinen tehosuhde on tiukka.

Ruotsalainen, tarkemmin Göteborgista kotoisin oleva Sensrad on kehittänyt tutkan, jota se kehuu valotutkaa eli lidaria paremmaksi ajoneuvokäytössä. Laite on nimeltään Hugin D1, ja sen kuoren alla ruotsalainen tutka- ja antenniosaaminen on yhdistetty israelilaisiin siruihin.

Telit Cinterion on esitellyt uuden IoT-moduulin, joka mahdollistaa jopa senttimetriluokan paikannuksen sulautetuissa laitteissa. Moduuli on kooltaan vain 11 x 11 millimetrin kokoinen. Sen tarkkuus perustuu kahden GNSS-taajuuden ja RTK-korjausdatan yhdistämiseen.

Kolmen kasvun vuoden jälkeen elektroniikan komponenttien jakelukauppa romahti vouden ensimmäisellä neljänneksellä. DMASS-järjestön lukujen mukaan eurooppalaiset jakelijat myivät tammi-maaliskuussa komponentteja 4,58 miljardilla eurolla. Luku on 23,3 prosenttia vuodentakaista pienempi.

Avaruus on uusi etulinja, vai miten se menikään. Joka tapauksessa avaruuteen kurottavat nyt paikannus- ja tietoliikennesatelliittien lisäksi esimerkiksi 5G- ja IoT-dataliikenne. Myös alhaisen kiertoradan laitteissa eli ns. LEO-laitteissa (low-earth orbit) elektroniikan täytyy kestää avaruuden vihamielistä säteilyä.

Emersonin uusi PACSystems IPC 2010 on kompakti teollisuus-PC. Laite on suunniteltu palvelemaan tuotantolaitoksia ja OEM-laitteiden valmistajia, jotka tarvitsevat järeän, kompaktin ja kestävän laitteen tukemaan kustannustehokkaasti teollista esineiden internetiä.

Renesas on kehittänyt RZ/V2H:n, ainutlaatuisen tekoälyprosessorin, joka yhdistää päätepisteiden vaatiman pienen tehon ja joustavuuden. Siinä on prosessointitehoa tekoälymallien karsimiseen, ja se on myös 10 kertaa tehokkaampi kuin aikaisemmat tuotteet.

Yhä useammassa autossa mekaaniset ja hydrauliset ohjausjärjestelmät korvataam elektronisilla ohjaimilla. Näiden piirien täytyy täyttää ankarimmat turvallisuusvaatimukset myös silloin, kun puhutaan kustannustehokkaista eli edullisemmista ratkaisuista.

Onko sinulla projekteja, jotka haluaisit esitellä maailmalle? Etsitkö innovatiivista ja luovaa alustaa, joka mahdollistaa sen? Silloin Tech Master Event -sivusto sopii sinulle! Se on ihanteellinen teknologian oppilaille, jotka pitävät kokeilusta ja luomisesta.

Digitalisaatio, sähköistyminen, metaversumit ja vihreä siirtymä. Tämän hetken iskusanat liittyvät kaikki toisiinsa. - 4-5 seuraavan vuoden aikana siirtelemämme datan määrä 10-kertaistuu ja aina kun bitti liikkuu, kuluu sähköä, sanoi Nokian Industrial 5G ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka sähköistysalan visioseminaarissa viime kuussa.

Huawei lanseerasi vastikään uuden älypuhelimiensa lippulaivamallin. iFixit teki laitteelle purkuanalyysin, jossa mielenkiintoisin osa liittyy puhelimen Kirin 9010 -prosessoriin. Lopulta analyysi on selvä: kiinalaisilla on edessään vuosien työ, jos se aikoo saavuttaa lännen etumatkan puolijohteissa.

Perinteisten litiumioniakkujen energiatiheys on korkea, mutta niiden turvallisuus vaarantuu palavien orgaanisten elektrolyyttien vuoksi. Jos elektrolyytti olisi vesipohjainen, tällaista ongelmaa ei olisi.

Raspberry Pi -säätiö on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla kehittäjä voi saada yhteyden omaan Raspberry Pi -järjestelmäänsä verkon yli. Palvelu on nimeltään Raspberry Pi Connect. Ratkaisu on helpompi kuin esimerkiksi virtuaalisen VNC-yhteyden yli.

Kiinteistöissä käytettäviä sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5636 kappaletta. Se on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tilasto.

Saksalainen O2 Telefónica ja Nokia ilmoittivat tänään ottavansa käyttöön itsenäisen 5G-verkon core-osan Amazonin AWS-pilvipalvelussa. Tämä tuo O2 Telefónican toisen polven 5G-verkon käyttäjille erittäin alhaisen viiveen, jotta se voi tarjota edistyneitä 5G-palveluita, kuten lisätyn todellisuuden palvelut ja verkon viipaloinnin. O2 on samalla ensimmäinen suuri operaattori, jonka 5Gcore toimii pilvessä.

Teknologiateollisuus julkisti tänään jäsentensä tuoreimman tilauskantakyselyn tulokset. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät selvästi sekä vuodentakaisesta että edellisneljänneksestä. Tietotekniikassa uusia tilauksia saatiin aiempaa enemmän.

Aina kun joutuu hankkimaan uuden puhelimen, useimmat haluaisivat sovellukset ja datansa mukaan vanhasta. Useat sivustot kertovat, että Google on nopeuttamassa tätä prosessia. Jatkossa datan voisi kopioida yhtä aikaa kaapelin ja langattoman yhteyden kautta.

Tieturvayritys Leviathan Security kertoo, että DHCP-protokollaan sisäänrakennettuja ominaisuuksia hyödyntäen voi hyökkääjä pakottaa dataliikenteen pois suojatusta VPN-tunnelista. Yhtiön mukaan aukko on ollut olemassa jo vuodesta 2002 lähtien.