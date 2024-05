Lähes 70 vuotta vanha kieli palasi kymmenen suosituimman listalle

Tiobe on julkaissut toukokuun listansa suosituimmista ohjelmointikielistä. Listan kärjessä lähes kaikki on ennallaan, mutta sijalta kymmenen löytyy todellinen yllättäjä. IBM:n vuonna 1957 esittelemä Fortran on noussut pitkän tauon jälkeen Tioben top10-listalle.

Tämä on yllättänyt myös Tiobe-listan ylläpitäjät. Esimerkiksi haku "Fortran-ohjelmointi" sai yli 1000 osumaa Amazonissa, joka on kirjojen johtava yritys. Uudet hienot kielet, kuten Kotlin ja Rust, osuivat tuskin 300 kirjaan samalla hakukyselyllä.

Pääsyy Fortranin ylösnousemukseen on numeerisen/matemaattisen laskennan kasvavasta merkityksestä. Vaikka tähän on kehitetty monia kilpailevia kieliä, Fortranilla on omat kiistattomat etunsa.

Esimerkiksi suosituin kieli eli Python on hidas. MATLAB on erittäin helppokäyttöinen matemaattiseen laskemiseen, mutta se edellyttää kalliita lisenssimaksuja. C ja C++ ovat suosittuja ja nopeita, mutta niillä ei ole natiivia tukea matemaattiseen laskentaan.

Kymmenien mahdollisten kielten joukossa Fortran näyttää olevan nopea, sillä on natiivi matemaattinen laskentatuki, kypsä ja ilmainen. Lisäksi kieli kehittyy edelleen. Alle puoli vuotta sitten julkaistiin uusi ISO Fortran 2023 -versio.

Tioben listauksen kärjessä jatkaa Python. Sitä seuraavat C, C++, Java ja C#. Lista löytyy täältä.