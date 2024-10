Uusi Tria esitteli uuden COM Express -emolevyn

Avnet brändäsi kesällä uudelleen sulautettujen tuotteiden liiketoimintansa Tria Technologies -nimellä. Nyt Tria on esitellyt uuden COM Express -emolevyn nopeaan prototyyppien luomiseen, teknologian arviointiin, järjestelmäsuunnitteluun ja sovellusohjelmistojen kehittämiseen.

Uutuuskortti on mallimerkinnältään MSC C6-MB-EV4. Tämän tyypin 6 emolevyn avulla insinöörit voivat arvioida ja prototyyppiä järjestelmän elektroniikkaa ja ohjelmistoja ennen kuin sovelluskohtainen kortti on saatavilla. Se hyödyntää Trian COM Express -tuotevalikoiman ominaisuuksia ja nopeuttaa tuotekehitystä.

Trian tukitiimi tukee asiakkaita piirilevykaavioiden, suunnitteluarvioiden ja teknisen tuen avulla. Kortin avulla asiakkaat voivat nopeammin valita sovellukseensa sopivan COM Express -kortin.

Kortti tukee kaikkia Trian COM Express Type 6 -moduuleja, mukaan lukien 13. sukupolven Intel Core -suoritin (C6C-RLP, C6B-RLP), Intel Atom x7000RE/E -suoritinsarja (C6C-ASL, C6C-ALN) ja AMD:n Ryzen-sarjan sulautetut R2000-sarjan prosessorit (C6C-RYZ2).

Kortilla on runsaasti rajapintoja kolmansien osapuolien PCIe Gen4 -korteille, M.2-tallennustila, USB I/O ja se voidaan liittää eri näyttötyyppeihin, mukaan lukien DP++ ja eDP. Siinä on myös 2,5 gigabitin Ethernet-, USB 3.1 Gen 1- ja LVDS-liitännät.

Lisätietoja täältä.