Android 15 tulossa, OnePlus lupailee jo uutta käyttöjärjestelmää

Google julkistaa perinteisesti lokakuussa uuden version Android-käyttöjärjestelmästään ja tässä kuussa vuorossa on Android 15. Laitevalmistajat haluavat uuden alustan ominaisuudet nopeasti lippulaivojensa käyttöön ja OnePlus lupaakin jo julkistaa OxygenOS 15 -käyttöjärjestelmänsä viikon kuluttua torstaina.

OxygenOS 15 on samalla yksi ensimmäisistä Android 15 -pohjaisista käyttöjärjestelmistä. OnePlus lupaa sen olevan kaikkien aikojen nopein ja käyttäjäystävällisin OxygenOS. Siinä hyödynnetään esimerkiksi ohjelmistoalgoritmiteknologiaa, joka uudistaa luovasti Android-alustan animaatiot ennennäkemättömiksi tehosteiksi.

OxygenOS 15:n myötä OnePlus hyppää samalla mukaan tekoälyjunaan, jonka kanssa se on tähän asti ollut monia muita konservatiivisempi.

Android 15:n koodinimeksi tulee Vanilla Ice Cream. Uudistuksia on luvassa käyttöliittymään, sillä uusi Material You tuo entistä dynaamisemmat teemat ja pienoisohjelmat aloitusruudulle. On myös huhuttu, että Android 15:n myötä puhelimiin saadaan satelliittiyhteys eli laitteet alkaisivat tukemaan NTN-verkkoyhteyksiä.

Google on alkanut vyöryttää Android 15:sta uusimpiin Pixel-puhelimiinsa. Muilla valmistajille alusta tulee käyttöön lähipäivinä. Laitevalmistajien kontolla on sitten tarjota päivityksiä markkinoilla oleviin laitteisiinsa.