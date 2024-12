STMicroelectronics on esitellyt joustavan virranhallintapiirin erittäin integroituihin prosessoreihin, kuten Stellar-sarjan autojen mikro-ohjaimiin, jonka avulla käyttäjät voivat ohjelmoida käynnistysjärjestyksen ja hienosäätää lähtöjännitteitä ja virta-alueita järjestelmävaatimusten täyttämiseksi.

Digita on valinnut ruotsalaisen Netmoren PaaS-ratkaisun (Platform-as-a-Service) laajentaakseen ja skaalatakseen LoRaWAN-verkkonsa ominaisuuksiaan Suomessa. Lisäksi Netmoren ratkaisu mahdollistaa suomalaisyrityksille laajat verkkovierailut ympäri Eurooppaa.

Linux-ytimen uusin versio 6.12 tuo mukanaan historiallisen uudistuksen, sillä ensimmäistä kertaa Linux-ytimestä on tullut täysin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä. Uusi PREEMPT_RT-ominaisuus mahdollistaa entistä nopeamman ja ennustettavamman vasteajan, mikä avaa ovet esimerkiksi teollisuuden, lääketieteen ja tietoliikenteen tarkkuutta vaativille sovelluksille.

Taivuteltavien älypuhelimien myynti laski ensimmäisen kerran laitteiden historian aikana vuoden kolmannella neljänneksellä. Näyttötekniikan markkinoita seuraavan DSCC:n (Display Supply Chain Consultants) tuore raportti ennustaa, että markkinat supistuvat edelleen vuonna 2025.

Intel yllätti monet eilen ilmoittamalla, että yhtiön toimitusjohtaja Pat Gelsinger on jäänyt eläkkeelle 40-vuotisen uransa jälkeen. Gelsinger luopui samalla yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Muutokset tulivat voimaan heti eli 1. joulukuuta alkaen.

Princetonin ja MIT:n tutkijat ovat onnistuneet kehittämään menetelmän, jolla vedenalaisia viestejä voidaan salakuunnella ilmasta käsin. Tämä mullistaa aiemmat oletukset siitä, että vedenpinta suojaa vedenalaisia akustisia viestejä salakuuntelulta. Teknologia voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä muun muassa sotilaallisten ja teollisten kohteiden viestinnälle.

Kiinalainen OnePlus aikoo lanseerata seuraavan huippumallinsa globaalisti tammikuussa. Yhtiö kertoo jo nyt, että uutuus tulee sisältämään monia uusia teknisiä ratkaisuja. Se on esimerkiksi ensimmäinen OnePlus-puhelin, joka on saanut IP68- ja IP69-luokitukset.

Siemens Digital Industries Software on julkistanut uuden sukupolven elektroniikkasuunnittelun ohjelmistonsa, joka yhdistää tekoälyn, pilviyhteydet ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän. Xpedition-, HyperLynx- ja PADS-ohjelmistot on nyt integroitu yhtenäiseksi ratkaisuksi, joka nopeuttaa suunnitteluprosesseja ja helpottaa monimutkaisten piirilevyjen kehittämistä. Tekoälyominaisuudet, kuten ennakoiva analytiikka, virheiden havaitseminen ja työnkulun optimointi, auttavat insinöörejä työskentelemään tarkemmin, nopeammin ja vähemmillä resursseilla.

Johns Hopkinsin Applied Physics Laboratory (APL) Marylandissa on kehittänyt antennin, joka muuttaa muotoaan lämpötilan mukaan hyödyntäen huippuluokan lisäainevalmistustekniikoita ja muistimetalliseoksia. Tämä vallankumouksellinen teknologia, josta julkaistiin äskettäin artikkeli ACS Applied Engineering Materials -julkaisussa, voi merkittävästi parantaa sotilaallisten, tieteellisten ja kaupallisten sovellusten viestintäkykyä.

Korealainen SK hynix on ilmoittanut aloittavansa maailman ensimmäisen TLC-tyyppisen (triple-level-cel) 321-kerroksisen NAND-muistin massatuotannon, jonka tallennuskapasiteetti on 1 terabitti. Tämä on merkittävä teknologinen saavutus, sillä yhtiöstä tulee näin ensimmäinen toimittaja, joka ylittää 300 kerroksen rajan NAND-teknologiassa.

Raspberry Pi -kortit tehdään aina myös moduuleiksi. Nyt vuorossa on tähän asti tehokkain versio. CM5 eli Compute Module 5 maksaa alimmillaan vain 45 dollaria.

Tekoäly on muuttanut maailmaamme monin tavoin. ChatGPT täytti lauantaina kaksi vuotta ja kyberturvallisuusyhtiö Check Point on koonnut yhteen, mitä kahden vuoden aikana on tapahtunut. Tämä kahden vuoden aikakausi on ollut täynnä nopeaa kehitystä ja kasvua, mutta myös uudenlaisten haasteiden esiinmarssia.

JEDEC Solid State Technology Association, joka on johtava mikroelektroniikkateollisuuden standardien kehittäjä, on julkaissut uuden JESD230G: NAND Flash Interface Interoperability Standard -standardin. Tämä uusin versio tuo mukanaan merkittäviä parannuksia NAND-muistien suorituskykyyn ja yhteensopivuuteen.

Omdian 5G-teknologiaa koskevan raportin mukaan 5G RedCap -yhteydet kasvavat 66 prosentin vuosivauhtia ja saavuttavat 963,5 miljoonan yhteyden määrän vuoteen 2030 mennessä. Tämä korostaa 5G-teknologian kasvavaa merkitystä IoT-sovelluksissa (Internet of Things) sekä teollisuuden valmiutta hyödyntää RedCap- ja eRedCap-ratkaisuja.

Python-ohjelmointikieli ja ruotsalaisen Qoitechin Otii Automation Toolbox tekevät laitteiden virrankulutuksen mittaamisesta helppoa ja automatisoitua. Qoitechin kehittämä Otii-sovellus yhdistettynä Otii Ace Pro -mittalaitteeseen tarjoaa tehokkaan tavan analysoida ja optimoida laitteiden energiatehokkuutta. Olipa kyseessä pienet virrankulutustestit tai monimutkaisemmat validointiskenaariot, työkalut mahdollistavat yksityiskohtaiset mittaukset ja automatisoidut testit.

Saksalainen Rohde & Schwarz ja ETS-Lindgren jatkavat pitkäaikaista yhteistyötään kehittämällä kattavia OTA-testausratkaisuja seuraavan sukupolven langattomille teknologioille. ETS-Lindgren on integroinut Rohde & Schwarzin CMX500-signaalintestauslaitteen ja SMBV100B-vektorisignaaligeneraattorin EMQuest-ohjelmistoonsa.

Generatiivisen tekoälyn markkinoilla on nähty viime vuosina hurjaa kasvua, kun uusia toimijoita ilmaantuu alalle lähes päivittäin. Vaikka kilpailu on kiristynyt, OpenAI:n ChatGPT pysyi pitkään selkeänä johtajana. Tämä vuonna Meta otti jättiharppauksen ja nousi merkittäväksi haastajaksi.

Panasonic Toughbook 33mk4 on tabletiksi muunnettava hybridikannettava, joka venyttää rajoja sen suhteen, mitä lujatekoiselta, kannettavalta laitteelta voi odottaa. Uutuusmallin 5G-yhteys mahdollistaa liikkuvassa työssä erittäin pienen yhteysviiveen, nopeammat vasteajat, paremman vakauden ja suuret latausnopeudet kaikissa ympäristöissä ja käyttökohteissa.

Laajan kaistaeron puolijohteet ovat vallanneet alaa piipohjaisilta tehokomponenteilta. Pari viikkoa sitten Electronica-messuilla Power Integrations esitteli jo galliumnitridipohjaisen ratkaisun, joka yltää kytkentäjännitteessä 1700 volttiin. Käykö lopulta niin, että GaN-piirit vievät voiton SiC-pohjaisilta kytkimiltä?

Pilvisiirtymien tahti on hidastunut, ja monet yritykset ovat jo saavuttaneet pilvestä saatavan kilpailuedun. Miten tämä vaikuttaa IT-palvelukumppaneiden rooliin ja prioriteetteihin tulevaisuudessa? TCS:n yritysarkkitehti Jukka-Pekka Ahonen kertoo omista näkemyksistään.