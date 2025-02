Yli puoli miljardia käyttäjää Windows 10 -loukussa

Windows 10 -käyttäjillä on edessä merkittävä muutos, sillä Microsoftin virallinen tuki päättyy 14. lokakuuta 2025. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmä ei enää saa tietoturvapäivityksiä, ellei käyttäjä maksa erillisestä jatkopäivityspalvelusta. Microsoft tarjoaa mahdollisuuden pidentää tietoturvatukea maksamalla 30 dollarin lisämaksun, joka antaa yhden lisävuoden tietoturvakorjauksia. Tämä vaihtoehto voi olla hyödyllinen erityisesti niille, joiden laitteet eivät täytä Windows 11:n laitteistovaatimuksia.

Monille käyttäjille paras ratkaisu on päivittää Windows 11:een, mikä on edelleen mahdollista ilmaiseksi, jos laitteen tekniset ominaisuudet sen sallivat. Microsoft on kuitenkin vihjannut, että tämä ilmainen päivitysmahdollisuus saattaa päättyä tulevaisuudessa, joten aikaikkuna päivitykselle voi olla rajallinen. Samalla yhtiö markkinoi uusia Copilot AI -optimoituja Windows 11 -koneita ratkaisuna niille, jotka haluavat päivittää sekä ohjelmiston että laitteiston kerralla.

Kaikki Windows 10 -käyttäjät eivät kuitenkaan voi siirtyä uuteen käyttöjärjestelmään ilman haasteita. Monet laitteet eivät täytä Windows 11:n tiukkoja vaatimuksia, kuten TPM 2.0 -turvasirua tai moderneja suoritinteknologioita. Vaikka on olemassa epävirallisia tapoja asentaa Windows 11 myös laitteille, jotka eivät virallisesti täytä vaatimuksia, Microsoft ei suosittele tätä, eikä se takaa järjestelmän turvallisuutta tai vakaata toimintaa.

Tammikuussa 2025 Windows 10:n käyttöaste lähti pitkästä aikaa laskuun, kun noin 40 miljoonaa käyttäjää päivitti Windows 11:een. Tästä huolimatta yli 500 miljoonaa käyttäjää on yhä kiinni vanhassa käyttöjärjestelmässä. Tämä voi muodostua suureksi turvallisuusriskiksi, kun lokakuu 2025 lähestyy ja viralliset päivitykset loppuvat.

Microsoftin odotetaan tekevän jonkinlaisia ratkaisuja tilanteen hallitsemiseksi. Yhtiö saattaa esimerkiksi pakottaa Windows 11 -päivityksen yhteensopiville laitteille, kehittää kevennetyn version niille, jotka eivät täytä kaikkia vaatimuksia, tai jopa pidentää Windows 10:n tukiaikaa. Mitään virallista ilmoitusta näistä mahdollisista toimenpiteistä ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Windows 10 -käyttäjien kannattaa jo nyt varautua muutokseen. Jokaisen on hyvä tarkistaa, onko oma laite yhteensopiva Windows 11:n kanssa, ja tehdä sen perusteella päätös siitä, kannattaako päivittää nyt, maksaa lisäturvasta vai harkita uuden laitteen hankintaa. Ne, jotka haluavat välttää Microsoftin ekosysteemin tulevaisuudessa, voivat myös pohtia vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä, kuten Linuxia. Lokakuun 2025 jälkeen Windows 10:n käyttäminen ilman lisäturvaa voi kuitenkin altistaa laitteet vakaville tietoturvariskeille, joten jonkinlaiseen ratkaisuun on syytä päätyä ennen tukiajan päättymistä.