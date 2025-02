Kvanttinova sai toimitusjohtajan

Kvanttinova Oy:n ja mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-hubin toimitusjohtajana on tänään aloittanut Jussi Tuovinen. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen kokemuksensa TKI-yhteistyöstä ja syväteknologian toimintojen rakentamisesta. Hän on ollut aktiivinen kansainvälisten ja kansallisten toimintojen käynnistämisessä ja johtamisessa sekä palvelujen rakentamisessa Suomessa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Irlannissa.

Kvanttinovan hallituksen puheenjohtaja Erja Turusen mukaan Tuovinen tunnetaan tieteen ja liiketoiminnan välisten siltojen rakentajana sekä laajasta kokemuksestaan mikroelektroniikan parissa. - Olemme iloisia voidessamme toivottaa hänet tervetulleeksi kehittämään Kvanttinova-yhteisöä ja -toimintaa, Turunen toteaa.

Viimeksi Tuovinen on toiminut terveys- ja hyvinvointiteknologiaan erikoistuneen JoyHaptics Oy:n toimitusjohtajana ja perustajana. Hän on toiminut toimitusjohtajana Trinity College Dublinissa sijaitsevassa CRANN-instituutissa, jossa hän vastasi 60 miljoonan euron AMBER-tutkimusohjelman käynnistämisestä maailman johtavien teollisuuskumppaneiden kanssa. Uransa alkuvaiheessa VTT:llä hän toimi Micronova Innovation Hubin johtajana.

Kvanttinova on teollisuusvetoinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointi- ja kehittämiskeskus, joka sijaitsee Espoon Otaniemessä. Hankkeen tavoitteena on laajentaa nykyistä Micronova-tutkimusinfrastruktuuria, joka tarjoaa puhdastilapalveluita ja kattaa mikro- ja nanovalmistuksen koko kehityskaaren perustutkimuksesta pienimuotoiseen tuotantoon.

Kvanttinova on VTT:n, Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston, Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmän ja useiden yritysten yhteinen aloite. Sen tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa Euroopan johtavien puolijohdekeskusten joukossa. Hankkeen avulla pyritään tukemaan suomalaisen puolijohdeteollisuuden kasvutavoitteita, kuten liikevaihdon nelinkertaistamista kuuteen miljardiin euroon ja alan työpaikkojen lisäämistä 20 000:een vuoteen 2032 mennessä.

Kvanttinova tarjoaa yrityksille ja tutkimusorganisaatioille mahdollisuuden kehittää ja pilotoida uusia teknologioita sekä skaalata mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian prosesseja teolliseen mittakaavaan.