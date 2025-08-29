Rutronik on lisännyt valikoimaansa Nordic Semiconductorin uuden uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka kokoaa useat virranhallinnan toiminnot yhteen, kompaktin kokoiseen pakettiin. Se on suunniteltu erityisesti pienikokoisiin akkulaitteisiin, joissa tila ja energiatehokkuus ovat kriittisiä.
Uusi PMIC vähentää komponenttien määrää, pidentää akunkestoa ja yksinkertaistaa järjestelmäsuunnittelua. nPM1304 soveltuu erinomaisesti esimerkiksi älysormuksiin, -laseihin sekä erilaisiin kehon seurantalaitteisiin ja sensoreihin.
NPM1304 tukee monipuolisia akkuteknologioita ja tarjoaa konfiguroitavat virranjakeluratkaisut. Kehittäjiä varten on saatavilla myös nPM1304-EK-arviointisarja, joka nopeuttaa tuotteiden prototyyppien ja lopullisten ratkaisujen toteutusta.
Keskeiset ominaisuudet
- Integroitu virranhallinta ja järjestelmätoiminnot
- Tarkka polttoainemittari
- Watchdog ja boot timer
- Virhe- ja reset-toiminnot
- Laturi 4–100 mA, tukee Li-ion, Li-polymer ja LiFePO4 -akkuja
- Neljä erikseen ohjattavaa virransyöttölinjaa
- Kaksi tehokasta buck-säädintä (200 mA)
- Kaksi 100 mA kytkintä tai 50 mA LDO:ta
- USB-C-yhteensopiva syöttöregulaattori
- Ship- ja hibernate-tilat
- Viisi GPIO:ta ja kolme LED-ohjainta
- Käyttölämpötila: –40 °C … +85 °C
Lisätietoja täällä.