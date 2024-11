Pilvisiirtymien tahti on hidastunut, ja monet yritykset ovat jo saavuttaneet pilvestä saatavan kilpailuedun. Miten tämä vaikuttaa IT-palvelukumppaneiden rooliin ja prioriteetteihin tulevaisuudessa? TCS:n yritysarkkitehti Jukka-Pekka Ahonen kertoo omista näkemyksistään.

Check Point Software Technologies on julkistanut uuden Quantum Firewall Software R82 -ohjelmistonsa, joka tuo markkinoille ennennäkemättömiä tekoälyyn pohjautuvia kyberturvallisuusratkaisuja. Ohjelmiston tarkoituksena on vastata organisaatioiden kohtaamaan maailmanlaajuiseen kyberuhkien kasvuun, joka on yltänyt jopa 75 prosenttiin. R82 hyödyntää edistynyttä tekoälyteknologiaa ja tarjoaa tehokkaita ratkaisuja nollapäivähyökkäysten, tietojenkalastelun, haittaohjelmien ja DNS-haavoittuvuuksien torjumiseen.

Autoteollisuuden järjestelmissä edellytetään välitöntä käynnistystä. Tämän takia tulevaisuuden ajoneuvoissa ja lopulta robottiautoissa vaaditaan nykyistä nopeampia muistiratkaisuja. Niitä kehittää KIOXIA.

Nokia Säätiö myöntää tunnustuspalkintonsa Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koskelle hänen merkittävästä roolistaan yhteiseurooppalaisen LUMI-supertietokoneen ekosysteemin mahdollistajana. Koski oli keskeisessä roolissa, kun 11 maan eurooppalainen LUMI-konsortio rakennettiin.

Nokia on julkistanut sopimuksen, jonka mukaan se toimittaa yli 3 000 tukiasemaa Deutsche Telekom AG:lle (DT) osana operaattorin monitoimittajaympäristöön perustuvan Open RAN -verkon laajennusta Saksassa. Sopimus, johon kuuluu myös Fujitsu, kattaa O-RAN-yhteensopivan teknologian laajamittaisen käyttöönoton.

Teleste ja Telia Finland ovat allekirjoittaneet monivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä Suomen suurimpiin teleoperaattoreihin kuuluvan Telia Finlandin kaapeliverkossa välitettävien laajakaista- ja TV-palveluiden operointi ja kehittäminen siirtyvät Telestelle. Palveluiden siirto Telia Finlandilta Telestelle toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja osana siirtoa muutama keskeinen henkilö siirtyy Telesten palvelukseen.

Murata on esitellyt kaksi uutta HaLow-moduulia, jotka mahdollistavat jopa kilometrin kantaman Wi-Fi-yhteydellä. Nämä kompaktit, Sub-1 GHz -taajuuksia tukevat moduulit tarjoavat tehokkaita ratkaisuja erityisesti älykotien, teollisuuden ja infrastruktuurin IoT-sovelluksiin.

Kiinalainen Huawei on julkistanut uuden Mate 70 -sarjan älypuhelimensa, joka on ensimmäinen täysin HarmonyOS Next -käyttöjärjestelmällä toimiva laite. Tämä on Huaweille iso askel, sillä se irtautuu Googlen Android-palveluista ja -sovelluksista.

Nopeat 5G-yhteydet eivät ulotu kovinkaan kauas merelle. EU-rahoitteisessa hankkeessa VTT ja joukko yhteistyökumppaneita testasivat onnistuneesti täysin uutta ratkaisua, joka laajentaa nopean, matalan viiveen 5G-verkon peittoa ja kapasiteettia rannikkoalueilta kauemmas merelle. Linkki yltää jopa 109 kilometrin päähän rantaviivasta.

Valkeakoski on yksi Suomen ensimmäisistä kaupungeista, joka kokeilee katuvalaisimien kautta toteutettua langatonta lähiverkkoyhteyttä ja kameravalvontaa. Älyvalaistukseen erikoistuneen Signifyn kanssa yhteistyössä toteutettu valaistus- ja tietoliikenneratkaisu säästää kustannuksia ja aikaa, kun kaupunki välttyy mittavilta kaapelointitöiltä.

Elisan on ottanut 800 gigabitin tekniikan käyttöön runkoverkossaan ensimmäisenä maailmassa. Juniperin reitittimet moninkertaistavat runkoverkon tiedonsiirtokapasiteetin ja kiihdyttävät samalla mobiili- ja valokuituverkkojen kehitystä.

ChatGPT on nyt ollut markkinoilla kahden vuoden ajan. Siinä ajassa se on ehtinyt mullistaa monta alaa, mutta työnhaun tekoäly on saanut sekaisin. rekrytointipalveluja tarjoavan Remoten tutkimuksen mukaan 75 prosenttia työnantajista on saanut tekoälyn kirjoittamia ja vääriä tietoja sisältäviä työhakemuksia.

OnePlussan tilaama ja OnePollin toteuttama kyselytutkimus paljasti suomalaisten kuluttajien kasvavan kiinnostuksen älypuhelinten tekoälyominaisuuksia kohtaan. Yleisin syy vaihtaa puhelin uudempaan on kuitenkin heikko akunkesto.

Raspberry Pi -perhe sai uuden jäsenen, kun Raspberry Pi Pico 2 W julkaistiin tänään. Uutuus on varustettu integroiduilla langattomilla ominaisuuksilla, kuten 2,4 GHz Wi-Fi:llä (Wi-Fi 4) ja Bluetooth 5.2:lla. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti IoT-projekteihin ja langattomiin sovelluksiin.

Cornellin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen huokoisen kiteen, joka voi merkittävästi parantaa litiumioniakkujen turvallisuutta. Keksintö pohjautuu ainutlaatuiseen makrosyklien ja molekyylikoppien yhdistelmään, joka mahdollistaa litiumionien kulun kiinteässä akussa sujuvammin kuin koskaan aiemmin.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt ohjelmistoyhtiö Unikielle kansainvälistymispalkinnon. Tampereella vuonna 2015 perustetun Unikien noin 65 miljoonan euron liikevaihdosta yli puolet tulee viennistä ja noin neljännes 600 hengen organisaatiosta työskentelee Suomen ulkopuolella.

Anglia on harvinainen yksityisomistuksessa oleva englantilainen komponenttien jakelija, joka tarjoaa mielellään suunnittelutukea ja lähettää uusia tuotteita ilmaisnäytteinä. Pariisissa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta yritys haluaa nyt laajentua Eurooppaan, mukaan lukien Ruotsiin ja Suomeen.

Verkkohyökkääjät käyttävät uhrien nimiä, osoitteita ja kuvia heidän kotitaloistaan personoidakseen ns. sextortion- eli seksikiristyshyökkäyksiä ja lisätäkseen maksupaineita, selviää tietoturvayhtiö Barracudan julkaisemasta uudesta tutkimuksesta.

Kun verkkojen välisten yhdyskäytävien toteuttamisessa ollaan siirtymässä enenevässä määrin yhdessä tapahtuvaan reunalaskennan ja tekoälyn hyödyntämiseen, yksi järjestelmäkomponentti tahtoo jäädä turhan vähälle huomiolle: ihmisen ja koneen välisen rajapinnan toteuttava laite. Näin voi käydä esimerkiksi käytettäessä laitekehikkoja tai tietokonekoteloita järjestelmäarkkitehtuuriin kuuluvien edge-solmujen tekoälytoimintojen sijoituspaikkoina, kirjoittaa Advantech artikkelissaan.

Norjalainen TouchNetix on julkistanut uuden XL-kosketusratkaisunsa, joka on suunniteltu erityisesti jättimäisille, jopa 105-tuumaisille näytöille ja pinnoille. Tämä innovaatio on suunnattu erityisesti yritys- ja koulutuskäyttöön, joissa suurikokoiset näytöt ja valkotaulut tarjoavat monikäyttäjäyhteistyön ja esitysten mahdollisuuksia.