OPINION

Kiina 2.0 pakottaa yritykset miettimään strategioitaan uusiksi

Valmistava teollisuus on siirtymässä aikakauteen, jossa totutut globaalit rakenteet eivät enää päde. Tämä oli talouskommentaattori Frank Hvidin keskeinen viesti OMRONin Nordic Partner Summit -tapahtumassa Ystadissa. Hänen mukaansa Eurooppa ja Pohjoismaat ovat astuneet uuteen, epävarmuuden värittämään talousympäristöön, jossa Kiinan seuraava kehitysvaihe – niin kutsuttu Kiinan 2.0 – muokkaa kilpailuasetelmaa perustavanlaatuisesti.

Hvidin mukaan globalisaation ”kulta-aika”, jolloin toimitusketjuja optimoitiin vapaasti ja markkinat olivat avoimia, on päättynyt. Tilalle on tullut murroksen aika, jota leimaa heikentynyt valtioiden välinen luottamus, geopoliittiset rajalinjat ja kasvava regulatorinen paine. Yritysten on rakennettava toimintansa aiempaa kestävämmäksi, koska poliittinen riski vaikuttaa jo yhtä paljon kuin kustannus- tai teknologiatekijät.

Kiinan kehitys on tässä keskeisessä roolissa. Eurooppa on jo menettänyt jalansijaa sähköautojen, aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien markkinoilla, ja Hvidin mukaan Kiina siirtää nyt painopisteensä korkean teknologian ytimeen: robotteihin, automaatioon, bioteknologiaan ja edistyneisiin valmistuslaitteisiin.

- Kiinalaiset ovat tulossa myös Euroopan kotikentälle – ja se tapahtuu juuri nyt, Hvid varoittaa. Samalla Kiinan mahdollinen ylikapasiteetti ja heikentynyt pääsy Yhdysvaltojen markkinoille voi synnyttää halpatuotteiden tulvan Eurooppaan.

Samaan aikaan valtiot ovat palaamassa teollisuuden suurasiakkaiksi. Puolustuksen, energian ja ilmaston investoinnit paisuvat historiallisiin mittoihin, mikä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia valmistavalle teollisuudelle mutta tuo mukanaan myös kasvavaa poliittista ohjausta. - Yritysten täytyy oppia kuuntelemaan poliitikkoja. Julkinen sektori tulee ohjaamaan markkinoita paljon enemmän kuin ennen, Hvid muistuttaa.

Tämä murros pakottaa yritykset uudistamaan strategiansa. Kustannusoptimointi ei enää riitä, vaan arvoketjujen on oltava joustavia ja geopoliittisesti kestäviä. Monilähteisyys, paikallistaminen, varautumisskenaariot ja kyky toimia epävarmuuden keskellä nousevat teollisuusjohtajien uusiksi ydintaidoiksi. Hvidin viesti on yksinkertainen mutta selvä: valmistava teollisuus ei voi enää toimia kuten ennen. Kiina 2.0, globaalin talouden hajaantuminen ja valtiovetoisten investointien kasvu määrittävät tulevien vuosien kilpailun rajat.