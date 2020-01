Euroopan komissio haluaa siirtymäajan julkiseen kasvontunnistukseen

Kuvantunnistuksen tekniikoiden nopea eteneminen on johtanut siihen, että järjestelmillä voidaan skannata suuriakin väkijoukkoja ja tunnistaa etsittyjä henkilöitä. Nyt Euroopan komissio haluaa kuitenkin ottaa väliajan tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.

Englannin yleisradioyhtiö BBC raportoi komission dokumentista, jonka perusteella lainsäätäjät haluavat lisäaikaa voidakseen arvioida uuden tunnistustekniikan riskejä. Erityisesti täytyy löytää keinoja, joilla tekniikan väärinkäyttö estetään.

Väliajan ottaminen on järkevää, koska kyse on uudesta teknologiasta. Kovasti toisenlaisen tien on valinnut Kiina, joka käyttää kasvojentunnistusta enenevässä määrin. Sitä edellytetään jo passin, ajokortin ja puhelinliittymän hankkijalta ja BBC:n mukaan myös tiettyjä reseptilääkkeitä ostavat joutuvat jo suostumaan kasvojensa skannaamiseen.

Englannissa syntyi viime syksynä kohu, kun kävi ilmi, että poliisi käytti kuvantunnistustekniikkaa skannatessaan suurten väkijoukkojen valvontakamerafeediä. Käytetty tekniikka pystyi löytämään halutut yksilöt väkijoukosta reaaliajassa. Poliitikkojen mukaan tekniikka oli epätarkka ja se rikkoi ihmisten oikeutta yksityisyyteen.

Yhdysvalloissa hallitus teetätti viime vuonna tutkimuksen, jonka perusteella kasvontunnistusalgoritmit tunnistivat afroamerikkalaisia ja aasialaisia kasvojen selvästi valkoisia huonommin. NIST-järjestö (National Institute of Standards and Technology) testasi kaikkiaan 189 eri algoritmia 99 eri kehittäjältä. Mukana oli Intelin, Microsoftin ja Tencentin kaltaisia alan pioneereja.

Kyse on vakavasta ongelmasta, jota monet yrittävät ratkaista. Esimerkiksi italialainen Argovision sanoo, että sen ohjelmistolla kasvojen tunnistuksen varmuus kasvaa 0,5:stä 0,995:een vain 10 koodirivillä.

Kuva: Argovision