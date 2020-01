ETN järjestää sulautetun tekniikan ECF-konferenssin ensi kesänä jo neljättä kertaa. Tapahtuma on entiseen tapaan ilmainen vieraille. Rekisteröityminen on nyt avattu.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat olleet mukana kansainvälisessä projektissa, jossa on kehitetty täysin uudenlainen kolmesta päällekkäisestä hiilinanoputkesta koostuva materiaali. Sen avulla voidaan tehdä esimerkiksi aiempaa kevyempiä ja nopeampia transistoreja tietokoneisiin ja puhelimiin.

Sähköverkoissa on käynnissä iso murros. Vanha keskitetty analoginen jakeluverkko on uudistumassa mikroverkkojen kokonaisuudeksi, johon lisätään älyä digitaalisuuden muodossa, sanoo UPS-valmistaja Eatonin jakeluverkkojen hallintajärjestelmien kehityksestä vastaava johtaja Dirk Kaisers.

Maailman suurin FPGA-piirien valmistaja, vastikään suurimman piirinsä esitellyt Xilinx kertoi osavuosikatsauksessaan aloittavansa säästötoimet, joissa irtisanotaan 7 prosenttia työvoimasta. Syyksi yhtiö ilmoittaa USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan.

Useimmissa uusissa autoissa on jonkinlainen automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä. USA:n tieliikenneviranomaisen testeissä nämä järjestelmät osoittautuivat suoraan sanoen surkeiksi. Ne eivät estä jalankulkijaan törmäämistä.

Iso-Britannia päätti tällä viikolla, etteivät maan 5G-operaattorti saa käyttää Huawein laitteita verkkojensa core-osissa. Lisäksi Huawein laitteiden osuus radiopuolen investoinneista ei saa nousta yli 35 prosenttiin. Päätös tulee operaattoreille kalliiksi.

Mate 30 Pro on Huawein kehuttu viimeisin lippulaivapuhelin, jonka kameraominaisuuksia on kehuttu kaikissa testeissä. Ilman Googlen palveluja laitteen myynti on ollut rajoitettua. Nyt Huawei kuitenkin tuo laitteen myyntiin Suomessa.

Elektroniikan sopimusvalmistaja Flexin tehomoduulituotteet ovat jatkossa saatavilla Digi-Keyn valikoimassa. Sopimuksen myötä koko moduuliportfolio löytyy Digi-Keyn verkkokaupasta.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies kertoo löytäneensä merkittäviä haavoittuvuuksia Microsoftin suositusta Azure-pilvipalvelusta. Aukkojen ansiosta hyökkääjä olisi voinut ottaa hallintaansa Microsoft Azurea käyttävien yritysten palvelimia, mikä olisi mahdollistanut yritysten koodin varkaudet ja manipuloinnit.

Japanilainen Murata on esitellyt uuden LoRa-verkkolaitteiden moduulin, jota se kehuu markkinoiden pienimmäksi. Mitoiltaan vain 10,0 x 8,0 x 1,6 millimetrin moduuli soveltuu monenlaisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan pientä kokoa, pitkää kantamaa, pitkää toiminta-aikaa akkuviralla ja kustannustehokkuutta.