PCI Express on suosituin PC-väylä ja ehtinyt neljänteen polveensa. Tulollaan on kuitenkin jo PCIe-liitännän 5.0-versio, joka hyväksyttiin viime toukokuussa. Mutta miten liitännät eroavat toisistaan? Rambusin tuore artikkeli kuvaa eroja.

Eaton on julkistanut räkkikiinnitteisen UPS-ratkaisun, joka on varustettu litiumioniakuilla. Eaton 5P on varmatoiminen, integroitu ratkaisu, joka sopii erityisesti hajautettuihin IT-järjestelmiin, Edge-ympäristöihin ja verkon ”reunalle”.

Älykkyys leviää nopeasti lukuisiin "asioihin" ympärillämme - hehkulampuista, kodinkoneista ja autoista lääketieteellisiin antureihin, teollisuuskoneisiin ja jopa kokonaisiin kaupunkeihin. Esineiden Internet on selvästi nousussa.

Vuoden 2019 aikana markkinoille tuotujen 5G-laitteiden määrä kasvoi nopeasti. Vuosi alkoi hitaasti, mutta laitejulkistukset kiihtyivät eri puolilla maailmaa toimivien operaattoreiden käynnistäessä ensimmäiset kaupalliset 5G-palvelunsa. Tammikuun lopulla markkinoilla oli jo yli 200 erilaista 5G-laitetta, kertoo GSA-järjestö (Global mobile Suppliers Association).

Auton elektroniikka ottaa koko ajan lisää tehtäviä hoitaakseen. Toyota-konserni aikoo jo kesällä tuoda malleihinsa ASF-tekniikan (Acceleration Suppression Function), joka estää autojen epänormaalin kiihdyttämisen. Tekniikan toiminta perustuu muista verkkoon kytketyistä autoista tuotuun dataan.

Intel tekee välillä isoja strategisia päätksi kustannuksista riippumatta. Pari vuotta sitten yhtiö esitteli uuden Nervana-piirialustan, josta piti tulla sen AI-ratkaisujen rauta. Joulukuussa yhtiö kuitenkin osti kahdella miljardilla dollarilla israelilaisen Habana Labsin, joka laittoi suunnitelmat uusiksi.

Ruiskuvalettuja toiminnallisia elektroniikkaosia kehittävä oululainen TactoTek on saanut valmiiksi C-rahoituskierroksensa. Nordic Option Oy:n ja Valeado AB:n johdolla yhtiö keräsi 23 miljoonaa euroa lisäpääomaa, jota käytetään kansainvälisen kasvun rahoittamiseen.

Amerikkalaisten suureen ääneen julkistetut varoitukset Huawein 5G-verkkoen riskeistä näkyvät ainakin joissakin verkkosopimuksissa. Yksi suurista eurooppalaisoperaattoreista eli Orange kertoo, että sen 5G-verkot Ranskaan rakennetaan Ericssonin ja Nokian laitteilla.

Nokia kertoi tänään viime vuoden ja sen viimeisen neljänneksen tuloslukunsa. Toimitusjohtaja Rajeev Suri kuvasi loppuvuotta ”haastavan vuoden vahvaksi päätökseksi”. Tänä vuonna yritys korjaa viime vuonna raportoidut 5G-ongelmansa, mikä näkyy myös tuloksessa, Suri lupaa.

Aivan tavallinen läppäri on melkoinen suunnitteluongelma. Näytölle pitäisi saada yhä raskaampi signaali, mutta se joudutaan kuljettamaan hankalien saranamekanismien läpi. Japanilainen THine sanoo ratkaisseensa ongelman uuden GPIO-piirillään.