Lisää vauhtia suosittuun ohjaimeen

Jos on käyttänyt laitteessaan STMicroelectronicsin suosittua 32-bittistä MP1-ohjainta, on nyt mahdollista tuoda helpolla lisää suorituskykyä suunnitteluunsa. ST on tuonut tarjolle aiempien ohjainten kanssa nastayhteensopivia piirejä, joissa kellotaajuus on nostettu 650 megahertsistä 800:een.

Uusilla STM32MP1-piireillä on kaksi Arm Cortex-A7 -sovellusprosessoria sekä Cortex-M4 -ydin, joka operoi 209 megahertsin nopeudella. Kombo tuo lisää tehoa esimerkiksi audiokäsittelyyn ja HD-videodekoodaukseen. Nopeampi prosessori myös pyörittää nopeammin esimerkiksi Android-järjestelmää.

St on myös parantanut MP1-ohjainten tietoturvaa. Käynnistys vaatii nyt autentikoinnin. Turvatoimintojen ohjelmointiin on käytössä avainten generointi, allekirjoitustyökalut, STM32CubeProgrammer-työkalut ja piirille integroitu erillinen turvamoduuli, johon kaikki arkaluontoinen data voidaan tallentaa.

STM32MP1-piirit on kvalifioitu -40 - +125 asteen teollisuuslämpötiloihin. 800 megahertsin Cortex-A7-ytimiä tukevat MP1-piirit ovat nyt tuotannossa. Hinnat alkavat 4,83 dollarista 10000 kappaleen tilauksilta.