ERP siirtyy vauhdilla pilveen

Dell Technologiesiin kuuluvan Boomi-yhtiön teettämän ja myös Suomen kattavan tutkimuksen mukaan yritysten tietohallinnoissa on käynnissä voimakas modernisointiaalto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminnanohjausjärjestelmät ovat nopealla tahdilla siirtymässä pilvipohjaisiksi.

ERP Innovator’s Dilemma -kyselytutkimuksen mukaan vuoteen 2021 mennessä ERP on täysin pilvessä 56 prosentilla yrityksistä. Suomalaiset ovat tämän modernisointiaallon etulinjassa, sillä 82 prosenttia suomalaisyrityksistä on viemässä sovelluksia pilveen, kun Euroopan keskiarvo on 68 prosenttia.

Boomin tutkimuksen mukaan ensi vuoteen mennessä ERP ei enää pyöri missään yrityksessä vain omassa konesalissa. Siirtymässä esiintyy kuitenkin isoja ongelmia. Vastaajista 51 prosenttia (Suomi 40 %) pitää pahimpana puutteena integroinnin työkaluja, jotka voivat hakea dataa mistä tahansa tietolähteestä.

Tutkimuksen lukujen perusteella 10 prosenttia suomalaisyrityksistä ajaa nyt ERP-järjestelmiään kokonaan pilvessä. Joka neljäs yritys käyttää vain omaa konesalia. Vuoden kuluttua tilanne on muuttunut täysin, sillä pelkkään pilvipohjaiseen ERP-järjestelmään luottaa 54 prosenttia yrityksistä, eikä yksikään enää nojaa pelkkään omaan konesaliin.

Boomin tutkimusyhtiö Coleman Parkesilla teettämä kysely oli suunnattu yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 250 miljoonaa dollaria.