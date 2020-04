Tuotantodataa langattomasti 10 gigabitin nopeudella

Teollisuus- ja konesali-infran johtava valmistaja Rittal on yksi ensimmäisistä teollisista valmistajista, jolle on myönnetty yksityinen 5G-taajuuslupa. Yhtiö rakentaa yksityisen 5G-verkon Saksassa sijaitsevaan, tekoälyä ja robotiikkaa runsaasti hyödyntävään Haigerin tuotantolaitokseen.

Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvaisen mukaan 5G:n tarjoama suuri kaistanleveys, alhainen latenssi, reaaliaikaisuus ja korkea luotettavuus auttavat tuotantoprosessien kehittämisessä. - Käytännössä 5G mahdollistaa antureihin, robotteihin ja muihin tehtaan komponentteihin kertyneen tiedon hyödyntämisen reuna- tai pilvipalvelinkeskuksessa entistä nopeammin ja tehokkaammin tuotannossa ja asiakaspalvelussa, Tarvainen sanoo.

5G nopeuttaa ja yksinkertaistaa tuotantolaitoksen dataliikennettä, mikä mahdollistaa esimerkiksi videokuvan perusteella tehtävän varastomäärien vertailun tilaustietoihin tai ennaltaehkäisevän ylläpidon. Ensimmäiset 5G-tekniikkaa käyttävät pilottiprojektit tuotannon seurannassa ja analysoinnissa on jo valittu.

- Nykyään eri järjestelmien keräämät datamäärät ovat niin suuria, ettei kaikkea datamäärää kannata kuljettaa koko maailman läpi. 5G-tukiasemilla varustetut tehtaat eivät kierrätä dataa pilvessä, vaan hyödyntävät edge-ratkaisuja, Tarvainen pohtii.

5G-teknologian avulla dataa voidaan siirtää langattomasti 10 gigabitin sekuntinopeudella, mikä tarkoittaa satakertaista suorituskykyä nykyään käytössä olevaan LTE-standardiin verrattuna. 5G on tulevaisuuden teknologia, joka soveltuu sekä runsaasti kaistaa vaativien kuluttajapalvelujen että runsaasti dataa hyödyntävän teollisen tuotannon tiedonsiirtostandardiksi.

Edge-järjestelmien käyttö IoT-ratkaisujen tuottaman datan prosessoinnissa on kasvanut merkittävästi. 5G mahdollistaa yhä suurempien datamäärien käsittelyn aiempiin verkkoteknologioihin verrattuna, ja se tulee hyvin todennäköisesti lisäämään edge-järjestelmien käyttöä tuotantoympäristöissä. Yksi 5G:n etu on se, että se on käyttökelpoinen vaihtoehto lähes kaikissa langattomuutta edellyttävissä ratkaisuissa. 5G soveltuu niin yksinkertaisten työvälineiden ja robottien kuin autonomisten liikennejärjestelmien tietoliikenneyhteydeksi.