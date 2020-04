eSIM-kortti mahtuu neliömillille

SIM-kortti on laite, jonka avulla käyttäjä tai laite tunnistautuvat operaattorin verkossa. Sulautettu SIM eli eSIM on piiri, joka laitteen piirikortille modeemin kylkeen juotettuna tekee saman kuin nykyiset kortit telakassa. Infineon on nyt esitellyt maailman pienimmän eSIM-ratkaisun.

Infineonilla on eSIM-piirejä sekä kulutuselektroniikkaan että teollisuuteen, siis lähinnä IoT-laitteisiin. Viime kuussa OPTIGA-sarjaan esiteltiin uudet kulutuselektroniikan eSIM-piirit ja nyt vuorossa on teollisuuden IoT-laitteiden versiot.

OPTIGA Connect eSIM IoT -ratkaisu perustuu piiritekniikkaan, joka vankan salauksen lisäksi sisältää valmiiksi konfiguroinnin yli 640 operaattorin verkkoon yli 200 eri maassa. Käytännössä kyse on avaimet käteen -tyyppinen laitteen tunnistus kaikissa 2G-, 3G – ja LTE-verkoissa (LTE-M ja NB-IoT). Piirit ovat myös 5G-valmiita, Infineon sanoo. Operaattorituki on tehty yhteistyössä Tata Communicationsin kanssa sen MOVE-alustalla.

Infineon siteeraa Ericssonin ennustetta, jonka mukaan jopa 70 prosenttia IoT-laitteista viestii datansa mobiiliverkon välityksellä jo vuonna 2022. Tämä tarkoittaa myös, että kännykkäverkon IoT yleistyy nopeasti ja siirtyy erilaiset vapailla taajuuksilla olevat IoT-tekniikat marginaaliin.

Ennusteen mukaan kännykkäverkon eSIM-piiriin pohjautuvien IoT-laitteiden määrä kasvaa tämän vuoden 109 miljoonasta 232 miljoonaan vuonna 2024. Puolet näistä IoT-laitteista on muuten autoja, ABI Research arvioi.

Infineonilla on nyt kuusi eri versiota IoT-laitteiden eSIM-piiriksi. Ne eroavat toisistaan koteloinniltaan ja nastoitukseltaan. Tarjolla on kaikkea muovisista, 32-nastaisista VQFN-piireistä kuuden nastan CSP-piiriin, jonka mitat ovat vain 1,29 x 1,27 millimetriä. Tarjolle piirit tulevat kuluvan vuoden mittaan.

Neliömillin kokoisella eSIM-piirillä varustettu IoT-laite voidaan vaihtaa verkon yli (ns. OTA-provisioning) operaattorin verkosta toiseen. Sen helpommaksi parhaan yhteyden tuomista ei juuri saa.