Nyt jytisee: Tee Raspberry Pistä boombox-bilekaiutin

Tässäpä aloittelevallekin rakentelijalle hauska kesähomma: Raspberry Pi -kortista voi rakentaa Infineonin uudella lisäkortilla vahvistimen, joka teho riittää haastamaan vaikka suositut boombox-jättikaiuttimet.

Infineon Technologies on kehittänyt maailman ensimmäisen täysin itsenäisen Raspberry Pi-äänenvahvistimen erilliselle HAT-kortille. Se tarjoaa hifi-ääntä pienen korttitietokoneen muodossa.

Lisäkortilla voi rakentaa aktiivikaiuttimet, joissa on langaton musiikin suoratoisto. HAT-lisäkortti on yhteensopiva Raspberry Pi Zero W- sekä 3- ja 4-korttien kanssa. Se hyödyntää luokan D MERUS-vahvistusta.

MERUS MA12070P -vahvistin ei tarvitse lähtösuodinta. Tämä vähentää huomattavasti kustannuksia ja mahdollistaa tehokkaan vahvistimen toteuttamisen pienellä kortilla.

Kortin avulla Raspberry Pi saadaan tuottamaan jopa 40 watin huipputehoon 4 ohmilla. Ratkaisu on myös vähävirtainen: 6700 milliampeeritunnin paristolla kortti jaksaa toistaa musiikkia 20 tuntia. Lisävarusteita ei USB-virtalähteen lisäksi tarvita.

Audiojärjestelmän asentamista varten kortti on yhteensopiva tärkeimpien Linux-jakelujen, kuten Raspbian, Volumio, moOde Audio tai JustboomPlayer kanssa. Äänentoistoon tarvitaan toki oma infransa.

Lisätietoja löytyy Infineonin sivuilta. HAT-kortin hinta on 37,38 dollaria.