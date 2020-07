Huawei takaa sovellustensa tietoturvan

Huawei rakentaa nopeasti HMS-ekosysteemiään, jossa sovelluksia ladataan AppGallery-kaupasta. Sen täydentäjäksi tuotiin kesäkuun alussa Petal Search -hakusovellus, jonka kautta Huawein puhelimiin voidaan ladata sovelluksia myös kolmansien osapuolten sovelluskaupoista sekä yritysten omilta lataussivuilta.

Petal Search on herättänyt käyttäjien huolen, osin perustellusti. Verkon monissa sovelluskaupoissa tarjolle tuodaan apk-asennuspaketteja, joiden koodin turvallisuus on epäselvä. Huawei kuitenkin vakuuttaa, että kaikki Petal-haun kautta ladatut sovellukset ovat täysin turvallisia.

Eilen Huawei valotti toimittajille HMS-alustan ja AppGalleryn tilaa. Yhtiön mobiilipalveluiden kehityksestä Euroopassa vastaavan Jaime Gonzalon mukaan jokainen Petal-hakusovelluksen ehdottama sovellus on Huawein testaama.

Huaweilla on Euroopassa kaksi testauskeskusta, joissa sovellusten laatua ja tietoturvaa testataan. Toinen keskuksista on Saksassa ja toinen Dublinissa, Irlannissa. Irlannissa on testausyrityksen eli Aspiegelin pääkonttori ja sen toimitusjohtaja on Jervis Su.

Hänen mukaansa Huawei on jo tänä vuonna testannut yli kaksi miljoonaa sovellusta, jotka on lisätty Petal-hakutuloksiin, mutta jotka eivät vielä ole AppGalleryssä. Sovelluksia ja niiden latauksiin johtavia linkkejä testataan koko ajan, jotta käyttäjä saa aina laitteisiinsa toimivia, turvallisia sovelluksia.

HMS-käyttäjiä oli Gonzalon mukaan kesäkuun lopulla 700 miljoonaa. Euroopassa Huawei ID -tunnuksen omaavia käyttäjiä on 73 miljoonaa. Näille AppGalleryyn ladattavia sovelluksia kehittää jo 1,6 miljoonaa kehittäjää.

Kehittäjille tärkein on Huawei Mobile Services -alusta, jonka viimeisin versio on kesäkuun lopulla julkistettu HMS 5.0. Sen myötä Huawein omalla alustalla toimivien sovellusten toiminnallisuus laajenee merkittävästi. Käytännössä kyse on sovellusrajapinnoista, joiden avulla laite pystyy käsittelemään esimerkiksi paikkatietoa paremmin.

Ennen kesäkuun julkistusta HMS-alustalla oli 24 eri kittiä, kesäkuun jälkeen kittejä on 44. Tärkeitä lisäyksiä HMS Coreen tuotiin esimerkiksi paikannukseen sekä VR- ja AR-toiminnallisuuteen.

Huawein sovellustarjonnassa on edelleen paljon puutteita. Esimerkiksi oma autoalusta Android Auton tai Applen CarPlayn tapaan puuttuu Euroopasta. Kiinassa tähän on jo kumppani ja Huawei kertoi tekevänsä töitä tuodakseen saman myös Eurooppaan. Aikataulua Jarvis Su ei osannut vielä kertoa.

Toinen työn alla oleva kokonaisuus liittyy offline-maksamiseen eli vaikkapa lähimaksuun NFC:n avulla. Tämäkin palvelu on jo olemassa Kiinassa, mutta sen tuominen Eurooppaan vaatii omat kumppaninsa. Nämäkin keskustelut ovat jo käynnissä, Huawei kertoo.

Jaime Gonzalon mukaan AppGalleryn tarkoitus ei ole olla muiden sovelluskauppojen kopio, vaan jotakin enemmän. – Enemmän kyse on elämäntavasta, jossa kaikki laitteet liittyvät saumattomasti yhteen. Ja AppGallery on turvallisin alusta, Gonzalo hehkutti.