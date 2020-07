Intelin uutinen vahvisti, miksi Apple hylkää sen

Apple ilmoitti kesäkuussa luopuvansa Intelin prosessoreista läppäreissään ja siirtyvänsä Arm-pohjaisiin omiin suorittimiin. Intelin osavuosikatsauksensa yhteydessä tekemä ilmoitus 7 nanometrin piirien myöhästymisestä antaa hyvät perustelut Applen valinnalle.

Intel kertoi viime viikolla, että alun perin ensi vuodelle arvioitu siirtyminen 7 nanometrin prosessiin viivästyy ainakin puolella vuodella. Tämä tarkoittaa, että Intel tuo 7 nanometrin prosessorit tietokoneisiin aikaisintaan vuonna 2022.

Intelille myöhästyminen ei ole mitään uutta. Yhtiöllä on olut suuria vaikeuksia saada 10 nanometrin prosessiaan volyymituotantoon. Itse asiassa se on tapahtunut vasta viime kuukausina, vaikka AMD on myynyt 7 nanometrin piirejä jo pitkään.

Intelin sisältä kuultujen syiden mukaan Applen päätös perustui Skylake-piirien huonoon laatuun. Applen suunnittelijat löysivät Skylake-piireistä bugeja yhtä paljon kuin Intelin omat suunnittelijat.

Skylake esiteltiin jo vuonna 2015, joten Apple on suunnitellut siirtymistä Arm-arkkitehtuuriin useamman vuoden ajan. Koska päätös edellyttää koko ohjelmistoalustan (MacOS) koodaamista ja optimoimista Arm-arkkitehtuuriin, kyse on massiivisesta projektista, johon ei oltaisi lähdetty ellei sitä pidettäisi Applella välttämättömänä.