Tulevaisuudessa kaikkien autojen ECU-elektroniikkayksiköt päivitetään verkon yli. Siemens kertoo nyt demoavansa oman AUTOSAR-toteutuksena päivittäistä radioteitse yhdessä Excelforen kanssa.

T-Mobile sanoo käynnistäneensä maailman ensimmäisen toisen sukupolven maanlaajuisen 5G-verkon Yhdysvalloissa. Verkko kattaa yli 7500 kaupunkia ja sen alueella asuu lähes 250 miljoonaa ihmistä. T-Mobilen SA-verkon core-osasta vastaavat Cisco ja Nokia. Radioverkon ovat toimittaneet Nokia ja Ericsson.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat löytäneet yli 400 haavoittuvuutta Qualcommin valmistamissa Snapdragon-piireissä. Ongelma koskettaa jopa 40 prosenttia maailman älypuhelimista. Valmistajiin kuuluvat niin Google, LG, Samsung, Xiaomi, OnePlus ja monet muut.

Nanyangin teknillisen korkeakoulun, Singaporen NTU-yliopiston ja Osaka yliopiston yhteisprojektissa on kehitetty terahertsitaajuuksilla toimiva piiri, jolla on ylletty testeissä 11 gigabitin datanopeuteen.

Suomessa on kehitetty maailmanlaajuisestikin huomattava ratkaisu internet-liikenteen laitepohjaiseen salaukseen. Asialla on Aalto-yliopistossa vuonna 2017perustettu Xiphera. Sen kehittämä ratkaisu on toteutettu Intelin FPGA-piirille.

Samsung esitteli eilen illalla virtuaalisessa lanseeraustapahtumassa uuden Note 20 -älypuhelinsarjan. Uutuuksissa on paranneltu kameroita, stylus-kynää sekä näyttöjä. Galaxy Note20 on kaikkien aikojen tehokkain Note-sarja. Prosessori on päivittynyt Snapdragon 865 Plus -versioon, josta on tullut lippulaivamallien tämän hetken de facto -prosessori. Ilmeisesti Eurooppaan tuodaan kuitenkin Samsungin omaan Exynos 990 -piirisarjaa.

Tutkimuslaitos TrendForce on arvioinut mobiiliverkkojen tukiasemalaitteiden markkinakehitystä tänä vuonna. Kotimarkkinoilleen panostava Huawei nousee 5G-markkinajohtajaksi, tutkimuslaitos arvioi.

Dialog Semiconductor sanoo kehittäneensä yhdessä TDK:n kanssa DC-DC-muuntimen, joissa samaan pakettiin on yhdistetty TDK.n teholähde ja Dialogin edistynyt GreenPAK-kotelotekniikka.

Autoelektroniikan järjestelmien säännöllisen, avoimen testauksen tarve tulee jatkuvasti kasvamaan, kun turvallisuuden kannalta kriittisten toimintojen määrä ja kompleksisuus lisääntyvät, kertoo Siemens-konserniin kuuluva Mentor ETNdigi-lehden artikkelissa.

Mobiiliverkkojen radio-osissa ollaan menossa kovaa vauhtia kohti avoimia järjestelmiä. Intel ja Analog Devices työstävät yhteistä O-RAN-alustaa, johon integroidaan ADI:n 5Glähetinvastaanotin sekä Intelin ohjelmoitava Arria 10 -sarjan FPGA-piiri.