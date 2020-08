Ruotsalainen anturi valtaa biometriset pankkikortit

Fingerprint Cards on ruotsalainen, jo vuonna 1997 perustettu yritys, joka on erittäin vahvassa asemassa uusien biometristen pankki- ja luottokorttien anturitoimittajana. Jo aiemmin se on sopinut toimittavansa antureita STMicroelectronicsin alustaan. Nyt vuorossa on toinen suuri maksusirujen toimittaja Infineon Technologies.

Jo vuonna 1998 Fingerprint Cards esitteli mobiililaitteen prototyypin, jossa käyttäjä tunnistettiin sormenjäkianturilla. CeBITissä vuotta myöhemmin vuorossa oli kännykän lisälaite, joka osasi lukea sormenjälkiä. Android-puhelimeen yrityksen anturi pääsi ensimmäisen kerran jo vuonna 2013. Ensimmäinen iso Android-myyntimenestys oli Huawein Mate 7 vuonna 2014.

Nyt kapasitiivinen sormenjälkianturi on valtaamassa pankki- ja luottokortit. Tavoitekin on yksinkertainen: luottokorttiyhtiöt haluavat eroon tietoturvaltaan kyseenalaisesta PIN-koodista. Ranskalainen BNP Paribas -pankki lienee ensimmäinen pankki, joka ottaa biometrisen pankkikortin laajemmin käyttöön. Syksyn aikana pankin Premier- ja Gold-korttien haltijat voivat vaihtaa korttinsa sormenjälkitunnistimella varustettuun versioon. Pankki arvioi jakavansa 10-15 tuhatta biometristä korttia syksyn aikana.

Biometrinen pankkikortti ei tarvitse paristoa, sillä se saa virtansa maksupäätteestä induktiivisen antenninsa kautta. Kun korttia otetaan käyttöön, sormenjälki luetaan puolen tusinaa kertaa, jotta se saadaan piirrettyä joka suunnasta. Sen jälkeen sormenjälki tallentuu pankkikortin ohjainpiirille. Jälkeä luettaessa ohjain tarvitsee 98-99 prosentin varmuuden.

Tämä tekee biometrisestä tunnistamisesta erittäin varmaa, sillä mikään tunniste ei koskaan lähde kortilta minnekään. Varmemman tietoturvan ansiosta myös lähimaksamisen rajaa tullaan nostamaan. Tulevaisuudessa tavoite on, että kaikki korttimaksaminen hoidetaan biometrisen tunnistamisen avulla. PIN-koodit jäävät näin historiaan jollakin aikavälillä.

Ruotsalaiselle Fingerprint Cardsille avautuu ST:n ja Infineonin kautta melkoiset markkinat. Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 2,8 miljardia luottokorttia. Eniten on Visa-kortteja, joita on lähes 2,4 miljardia.