Valmis Linux-moduuli sulautettuihin

Digi Internationalin ConnectCore 8M Nano -kehitysalusta on suunniteltu vastaamaan niiden asiakkaiden tarpeita, jotka kehittävät verkkoyhteyksillä ja multimediatoiminnoilla varustettuja tuotteita teollisuuteen, lääketieteeseen, maatalouteen ja logistiikkaan. Alusta esiteltiin ETN-digilehdessä.

Digi ConnectCore 8M Nano perustuu NXP:n i.MX 8M Nano -sovellus- prosessoriin ja sisältää jopa 4 tehokasta Arm Cortex-A53 -ydintä ja yhden Cortex-M7 -ytimen. Kyse on kustannustehokkaasta alustasta, joka optimoi laitteen virrankulutuksen samalla kun tuo siihen paljon laskentatehoa. Prosessori sopii monien laitteiden moottoriksi teollisuuden, lääketieteen ja IoT- laitteissa sekä käyttöliittymien ja koneoppimismallien prosessointiin verkon reunalla.

Alusta nopeuttaa kehitystä esisertifioitujen mobiiliverkon yhteyksien avulla ja sopii Yocto-pohjaisena Linux-laitekehitykseen. Itse järjestelmämoduulin valintaan vaikuttaa moni tekijä.

TYÖKALUT RATKAISEVAT

Kaikki Digi ConnectCore -moduulit toimitetaan Digi Embedded Yocton kera. DEY on avoimen lähdekoodin tuotantovalmis Yocto Project - pohjainen sulautettu Linux-jakelu täysin testatuilla ja ylläpidetyillä BSP- tukiohjelmistolla ja APIX- ohjelmistolaajennuksilla turvallisuuden, virranhallinnan ja langattoman yhteyden kannalta. Paketin mukana tulevat levykuvatiedostot ovat esikäännetyt ja siten käyttövalmiita, mutta koko paketti voidaan kääntää myös suoraan lähdekoodista.

Pakettiin kuuluu U-boot-pohjainen käynnistyslatain, josta ConnectCore- moduuli käynnistyy Linux-kuvatiedostoonsa. Käynnistys voidaan konfiguroida omilla käskyillä tai skripteillä.

Connect-Core-moduulit toimivat omalla, räätälöidyllä Linux-ytimellään. DEY sisältää ytimen lähdekoodin sekä laitepuun määritystiedostot. DEY-paketti sisältää myös juuritiedostojärjestelmän referenssikuvat, joiden avulla voidaan esimerkiksi valita halutut asennuspaketit.

Halutessaan kehittäjä voi luoda oman DEY-pohjaisen jakeluversionsa. Tähän tarkoitus DEY-paketti sisältää esikäännetyt C/C++-työkalut kuvatiedostoineen ja dokumentaatioineen.

TIETOTURVA ENNEN KAIKKEA

Koska IoT-laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti eksponentiaalisesti, on erittäin tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle käytännöllisesti katsoen kaikissa sovelluksissa - etenkin jos joutuu siirtämään arkaluontoista tietoa. Ikävä tosiasia on, että arviolta 70 prosenttia IoT-laitteista on alttiita hyökkäyksille, joten kehittäjien on tärkeää ottaa huomioon tämä kriittinen vaatimus alusta alkaen.

Digin ConnectCore-moduulien turvallisuus perustuu TrustFence-kehykseen, joka huolehtii laitteiden turvakäynnistyksestä, tallennuksen salaamisesta, porttien suojaamisesta, laitteiden identiteetistä ja eheydestä sekä yhteyksien turvaamisesta.

Artikkeli on ilmestynyt ETNdigi-lehdessä.