Microchipiltä ensimmäinen piiri uusille konenäkölinjoille

Tuotantolinjan tehokkuus edellyttää, että konenäköön perustuva tarkastusjärjestelmä pystyy käsittelemään yhä tarkempaa ja raskaampaa kuvaa reaaliajassa. Tämä on ollut iso ongelma viime vuosina. Nyt ratkaisu on tulossa uuden CoaXPress 2.0 -standardin muodossa. Microchipin piirit ovat ensimmäiset markkinoilla.

CoaXPress 2.0 -standardi on JIIA:n (Japan Industrial Imaging Association) viime vuonna ratifioima standardi, joka nostaa koaksiaalikaapelin konenäködatan kaistan 12,5 gigabittiin sekunnissa. Microchipin EQCO125X40-perheen piirit ovat ensimmäiset, jotka tukevat standardia täysin.

Kyse on liitäntäpiireistä, joissa samalle sirulla on integroitu kellodatan palautustoiminto (CDR, clock data recovery) kaikilla signaalinopeuksilla sekä kamerapuolen kellopiiri. Piirit kasvattavat huomattavasti konenäön prosessoinnin suorituskykyä mahdollistamalla kameroiden ja tallennuskorttien datanvälityksen 4-8 kertaa nykyratkaisuja nopeammin. Lisäksi piirien avulla voidaan siirtää dataa neljä kertaa pidempää kaapelia pitkin, paljon pienemmällä teholla ja lähellä nollalatenssia.

Tuoteperhe lisää myös suunnittelun toleransseja ja joustavuutta lukitsemalla saumattomasti kaikki taajuudet millä tahansa nopeudella (CXP-1 - CXP-12). Piiri eliminoi useiden kanavien tarpeene tukemalla 12,5 Gbps kaistanleveyttä yhdellä kaapelilla.

Kortinvalmistajille Microchipin uusi tarjonta on helpompaa ja halvempaa kehittää entistä kestävämpiä tuotteita, joita asiakkaat voivat asentaa missä he tarvitsevat niitä tuotantolinjalla. Tuotteet mahdollistavat esiasennusten ja reaaliaikaisten kaapelilinkkien laatutestien suorittamisen, tarjoamalla käyttäjille entistä vankempia ja kattavampia ratkaisuja haasteisiinsa. Niillä on myös mahdollisuus skaalata linkki jopa 50 gigabitin nopeuteen, kun käytetään useampaa kaapelia.

Lisätietoja Microchipin sivuilta.