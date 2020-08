Sähköautojen akkujen katodeissa käytetään kobolttia, joka on monella tapaa ongelmallinen metalli. Sen korvaajaksi on haluttu nikkeliä, joka kuitenkin hajoaa ajan myötä. Nyt tutkijat ovat löytäneet syyn tälle nikkelin käyttäytymiselle.

Uusi ETNdigi-erikoislehti ilmestyi kesäkuussa juhannuksen alla. Nyt voit valita lehdestä mielestäsi parhaan artikkelin ja äänestää. Äänestäneiden kesken arvotaan kehittäjille suunnattu Arduino MKR VIDOR 4000 -korttitietokone. Lehden artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi teollisuustietokoneiden uudesta COM-HPC-standardista, joka on viemässä sulautettujen korttitietokoneiden suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. PICMG-järjestön ja congatecin artikkelissa esitellään pian valmistuvan standardin uusia ominaisuuksia.

Elisa ja Ericsson kertovat testanneensa kaupallisessa mobiiliverkossa onnistuneesti ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa toisen polven 5G-verkkoa eli standalone-verkkoa. Jotkut puhuvat tekniikasta ”oikeana 5G:nä”. Se tuo paljon lisää käyttäjille, esimerkiksi verkon viipaloinnin sekä selvästi nykyistä alhaisemmat viiveet.

Koronaviruspandemia pakotti koko elektroniikka-alan ajattelemaan toisin. Digi-Keyn malli, jossa varastossa on laaja valikoima komponentteja välitöntä kuljetusta varten, on osoittautunut luotettavaksi lähteeksi kaikille, jotka kehittävät uusia teknologiainnovaatioita, kirjoittaa yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian alueen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Fredrik Källmin.

Philipsin entinen valaistusdivisioona eli nykyinen Signify haluaa laajentaa ledidatan käyttöä tuotantoteollisuudessa. Yhdessä Edge Connectivity -ratkaisujen tarjoaja EDZCOMin kanssa se on esitellyt Trulifi-ratkaisun teollisuuteen.

Tektronix on julkaissut 6 uutta suorituskykyistä perusoskilloskooppia. Uusi TBS2000B-sarja on parhaimmillaan siinä, mihin oskilloskooppi on tarkoitettu: signaalin näyttämiseen. Uutuusskoopit näyttävät enemmän signaalia isolta 7-tuumaiselta värinäytöltään sekä 15 aikajakovälillään.

LiDAR eli valotutka puhuttaa nyt analyytikoita. Tarvitseeko tulevaisuuden robottiauto LiDARia vaikkei Teslaan sitä tulekaan? Milloin hinta laskee riittävästi laajamittaiseen käyttöön. Tutkimuslaitos Yole Developpement esitti juuri tuoreen arvionsa.

USA:n saartolistalle joutuminen asettaa suuria haasteita Huawein tuotannolle. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan omaa piirituotantoaan, mutta se myös ostaa yhä enemmän komponentteja japanilaisilta toimittajilta.

Qualcomm Technologies ja Ericsson ovat tänään ilmoittaneet saaneensa menestyksellä päätökseen yhteentoimivuustestauksen, joka antaa operaattoreille ja laitevalmistajille mahdollisuuden 5G-kantoaaltojen yhdistämiseen. Kyseessä on 5G-määritysten keskeinen ominaisuus, joka nostaa suorituskykyä, kapasiteettia ja peittoa nopeasti kasvavissa 5G-verkoissa.

Langaton lataaminen on autossa erityisen käyttäjäystävällistä, kun puhelimen voi vain asetta latausalustalla. Tähän asti alustalla on voinut olla vain yksi ladattava puhelin, mutta NXP:n uusi ohjainpiiri tukee kahden laitteen latausta. Ensimmäisenä maailmassa.