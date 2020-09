Intelin uusin istutettiin heti korttitietokoneelle

Saksalainen congatec on julkistanut ensimmäiset Intelin uuteen Tiger Lake -prosessoriin perustuvat korttitietokoneet. Tarjolla tuli sekä uuden sukupolven COM Express -kortti että ensimmäinen uuteen, kaikkien aikojen suorituskykyisimpään korttiformaattiin perustuva COM-HPC -kortti.

Erityisesti COM-HPC-kortti (mallimerkinnältään conga-HPC/cTLU) antaa insinööreille mahdollisuuden skaalata nykyisten järjestelmiensä suorituskykyä edelleen tai kehittää seuraavan sukupolven tuotteita hyödyntämällä COM-HPC:n laajoja liitäntäominaisuuksia. Tyypillisiä sovelluksia näille korteille ovat reunalaskennan solmut, verkkokeskittimet sekä keskitetyt pilvipalvelimet.

Kahden uuden kortin suorituskyvyllä on eroja ja ne näkyvät allaolevassa taulukossa.

congatecin tuotelinjapäällikkö Andreas Bergbauerin mukaan suunnittelijat voivat nyt - ensimmäistä kertaa - valita joko COM Express- tai COM-HPC-formaatin. - Molemmat tarjoaa ainutlaatuisia etuja, esimerkiksi meillä on parannettu seuraavan sukupolven liitin COM Expressille, jonka odotetaan tarjoavan paremman kaistanleveyden kapasiteetin verrattuna aikaisemmin käytettävissä olevaan. Tämä on tärkeää suunnittelijoille, jotka ajattelevat suurten kaistanleveyksien käyttöliittymien, kuten PCIe Gen 4, käyttöä.

COM-HPC: tä valitsevat insinöörit hyötyvät huomattavasti enemmän nopeista rajapinnoista, jotka toimittavat yhteensä yli 800 signaaliliitäntää. Tämä on melkein kaksi kertaa niin paljon nastoja kuin mitä on tarjolla COM Express Type 6 -moduulien kanssa, Bergbauer sanoo.

Lisätietoja Tiger Lake -korteista löytyy congatecin sivuilta.