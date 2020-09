Konenäköjärjestelmä tunnistaa virheet tekoälyn avulla

OMRON on ilmoittanut tuovansa maailmanlaajuisesti markkinoille uuden FH-sarjan konenäköjärjestelmän, joka on alan ensimmäinen tekoälytekniikkaa hyödyntävä ratkaisu, joka tunnistaa virheet ilman opetusnäytteitä. Tekoälytekniikka paikantaa luotettavasti sellaisetkin viat, joiden havaitseminen on aiemmin ollut vaikeaa.

Nykyään valmistajilla on yhä suurempi tarve automatisoida prosesseja, jotka perustuvat kokeneiden työntekijöiden aistinvaraisiin tarkastuksiin. Erityisesti silmämääräisessä tarkastuksessa on tärkeää tunnistaa luotettavasti pienimmätkin viat myös tuotantolinjoilla.

Perinteisesti pitkäaikaisten työntekijöiden kokemuksen kartuttama tunnistusherkkyys ja tietotaito ovat olleet tässä avainasemassa. Nykyisen COVID-19-tilanteen takia ihmisten voi kuitenkin olla tarpeen välttää samassa tilassa työskentelyä, minkä vuoksi automatisoitujen konenäköjärjestelmien kysyntä kasvaa.

Tekoäly on nyt saavuttamassa vaiheen, jossa se pystyy tunnistamaan esineiden ominaisuuksia ihmisten tapaan ja oppimaan automaattisesti erilaisia kriteerejä. Vaikka moniin tekoälyratkaisuihin liittyy haasteita suurien kuvadatamäärien sekä tarvittavien erikoislaitteiden ja -osaamisen vuoksi, OMRON on hienosti onnistunut edistämään tekoälyn laajaa käyttöönottoa tuotantolaitoksissa.

Tekoälyyn liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi OMRON kehitti alan ensimmäisen viantunnistukseen kykenevän tekoälyn, joka jäljittelee ammattitaitoisten tarkastajien tekniikkaa. Tämä tekoäly on nyt osa FH-sarjan konenäköjärjestelmää. Järjestelmä maksimoi tekoälyn avulla tehtävät tarkastukset ilman suurien tietomäärien opettelua. Tekoälyn käyttö on perinteisesti edellyttänyt sitä varten kehitettyä erityistä ympäristöä, mutta OMRONin kevyt ratkaisu on integroitu järjestelmän komponenttiin. Tuotantolaitoksessa ei siis tarvita tekoälyyn erikoistunutta insinööriä järjestelmän asentamiseen ja säätöön.

FH-järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet