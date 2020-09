Jokainen kello voi nyt olla mobiilimaksuväline

Yhä useammat ihmiset ympäri maailmaa maksavat kontaktittomasti, koska se on helppoa, nopeaa ja hygieenistä. Pankkiautomaattien tai luottokorttien lisäksi ihmiset aluavat maksaa puettavilla laitteilla ja kiitos Infineonin kehittämän tekniikan, voidaan jokaisesta rannekellosta tehdä väline mobiilimaksamiseen.

Sveitsiläinen Winwatch-yritys integroi Infineonin kehittämät pienet turvasirut melkein näkymättömästi tähän patentoituun safiirikristallilasiinsa, jonka Winwatch on patentoinut nimellä STISS. Siinä lasiin integroitu siru mahdollistaa nopeat ja suojatut maksutapahtumat radiotaajuudella millisekuntien kuluessa.

Koko maksjärjestelmä on integroitu STISS-lasin sisään. Itse piiri on pienen loven sisällä ja antenni on piilotettu lasin hopeareunuksen sisään. Patentoitu tekniikka esimerkiksi väistää kaikki Faradayn häkki -ilmiöt rakenteessa. Ja mikä parasta, ratkaisu toimii ilman paristoa.

Yleisimmin käytetty kontaktiton maksutapa on edelleen luotto- tai maksukortti. ABI Researchin mukaan jo kaksi kolmasosaa kaikista tänään käytössä olevista korteista on kontaktittomia. Niiden osuuden odotetaan kasvavan yli 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Markkinatutkijoiden mukaan tänä vuonna toimitetaan 1,9 miljardia kontaktitonta maksukorttia. Myös maksutoiminnolla varustettujen puettavien laitteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tutkimuksen mukaan yli 75 prosenttia kaikista Mastercard-tapahtumista Euroopassa on nyt kontaktittomia.

Kontaktittomat maksuratkaisut edellyttävät puolijohdetekniikkaa, salausta ja analogista radiotekniikkaa. Olipa itse maksuväline kortti, kello, sormus tai avaimenperä, integroidulla sirulla on keskeinen rooli.

Infineonin piiri STISS-lasissa on vain muutaman neliömetrin mittainen minitietokone, joka aloittaa ja ohjaa kaikkea asiakkaan ja rahoituslaitoksen välistä viestintää pienen antennin kautta. Noin 200 millisekunnin sisällä – en aikaa vie yksi silmänräpäys - siru varmistaa laitteen aitouden henkilökohtaisella allekirjoituksella ja luo kryptogrammin korttitiedoista, maksun määrästä ja maksupaikasta. Onnistuneen vahvistuksen jälkeen pankki vahvistaa maksun lukijalle.

Viestintä kortin tai puettavan ja lukijan välillä perustuu NFC (Near Field Communication) -tekniikkaan. Kahden - kymmenen senttimetrin etäisyydellä siru käyttää vain lukijan energiakenttää tietojen laskemiseen, salaamiseen ja lähettämiseen.