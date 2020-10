OnePlussan uusi pikalataus on nerokas

OnePlus esitteli tänään uuden 8T-lippulaivamallin, jonka ominaisuuksia yhtiö itse on vuotanut tuttuun tapaansa ennakkoon varsin vuolaasti. 8T tuo käyttäjille joukon toivottuja uusia ominaisuuksia ja ennen kaikkea yhden markkinoiden nopeimmista pikalataustekniikoista. Tekniikka on nimeltään Warp65. Se tukee USB PD -standardin (power delivery) 45 watin lataustehoa, joten samalla laturilla voidaan ladata myös tabletteja ja läppäreitä. OnePlus on myös päivittänyt kaapeliliitännän itse teholähdeosassa ja nyt molemmista päistä löytyy USBC-liitin.

Uusi laturi on kuitenkin omimmillaan 8T-puhelimeen liitettynä. Puhelimessa on 4500 milliampeeritunnin kaksoisakku, joka koostuu sarjaan kytketyistä 2250 milliampeeritunnin kennoista. Molempiin puoliskoihin voidaan syöttää 30 watin latausvirtaa laturiin sijoitetun älyohjaimen ohjaamana. Tämän ansiosta akku latautuu täyteen kapasiteettinsa 39 minuutissa.

Lisäksi OnePlus lupaa, että 80 prosenttia akun kapasiteetista on käytössä vielä 800 latauskerran jälkeen. Tämä lukema on erittäin hyvä.

Parin viikon testaamisen jälkeen juuri Warp65 on noussut uuden 8T-mallin suosikkiominaisuudeksi. Oikeastaan ensimmäistä kertaa minkään älypuhelimen kohdalla tyhjä akku ei enää ole ongelma. Riittää kun käy kahvilla, niin akku riittää työpäiväksi.

Akun latausnopeus riippuu suoraan siitä tehosta, jota akkuun syötetään. Sähkösuunnittelun kannalta iso ongelma on, että suurempi teho tarkoittaa suurempaa lämmöntuottoa. Tämän ongelman parissa OnePlus on taatusti kuluttanut paljon suunnitteluaikaa, sillä akussa on kaikkiaan 12 anturipiiriä, jotka valvovat lämpötilaa. Ratkaisu on täydellisen onnistunut, sillä puhelin ja laturi eivät sanottavasti lämpene. 8T:n uudella jäähdytysrakenteella on tähän iso vaikutus.

Muutoin 8T vastaa monen käyttäjän pitkäaikaiseen toiveeseen, sillä Android 11 -pohjaisen OxygenOS 11:n myötä OnePlus saa vihdoin ilmoitukset näyttöön myös, kun näyttö on suljettu. Tämä AOD-tekniikka (always-on-display) on ollut monen käyttäjän toivelistalla pitkään. OnePlus on aiemmin sanonut, että tärkeää oli ratkaista AOD-näyttö niin, ettei se kuluta liikaa virtaa. 8Tssä OnePlus tuo useamman kustomoidun AOD-variantin tarjolle.

8T-mallissa on toki paranneltu monia muitakin ominaisuuksia. Kameran osalta OnePlus ottaa edelleen loikkia lähemmäksi parhaimpia kamerapuhelimia. Näyttö virkistyy tietenkin 120 kertaa sekunnissa ja on yksi markkinoiden parhaimpia. Vanha tuttu äänten liukukytkin on paikallaan.

OnePlus 8T tulee tarjolle kahtena versiona. 8+128 gigatavun muistilla hinta on 599 euroa, 12+256 gigatavun muistilla 699 euroa.