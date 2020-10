Applen uusimmassa iPhone-puhelimessa on se. Samsungin Galaxy Note20 Ultra toi sen ensimmäisenä Android-puhelimiin. Kyse on ultralaajakaistaisesta UWB-piiristä. Vielä ne pääosin uinuvat puhelimissa, mutta pian ne tekevät kaikista tiloista lisätyn todellisuuden aluetta.

Ruotsalaisen Linköpingin yliopiston orgaanisen elektroniikan laboratorion tutkijat ovat ensimmäistä kertaa demonstroineet orgaanista akkua. Kyse on ns. "redox-virta-akusta", jolla on suuri kapasiteetti, jota voidaan käyttää tuuliturbiinien ja aurinkokennojen energian varastointiin, ja autojen virtapankkina.

Suomessa suurin ongelma on tällä hetkellä se, kenellä on lupa suositella tai määrätä vaikkapa maskien käytöstä eri tilanteissa. Maailmalla keskustelussa ollaan pidemmällä. Monin paikoin halutaan esimerkiksi tekoäly ottaa käyttöön koronapandemian vastaisessa taistelussa.

Arkansasin yliopiston tutkijat ovat onnistuneet kehittämään grafeenipiirin, joka voi generoida rajattomasti päästötöntä energiaa. Tämä perustuu grafeenin atomien lämpöliikkeen muuttamiseen energiaksi.

Ericsson on testannut omaa taajuuksien jakotekniikkaansa (Spectrum Sharing) China Mobilen kaupallisessa verkossa. Onnistuneet 5G SA -datapuhelut osoittavat, että operaattorit voivat nopeuttaa 5G-tekniikan käyttöönottoa hyödyntämällä samoja taajuuksia eri verkkogeneraatioiden kanssa.

OnePlus esitteli eilen päivityksen vasta keväällä esiteltyyn 8-perusmalliin. 8T ei edes yritä päivittää 8 Pro -mallia, joka säilyy valmistajan premium-kärkimallina. Sen sijaan uutuus osoittaa, miten nopeaa tuotekehitys nykyään on: 8T on onnistunut päivitys.

OnePlus esitteli tänään uuden 8T-lippulaivamallin, jonka ominaisuuksia yhtiö itse on vuotanut tuttuun tapaansa ennakkoon varsin vuolaasti. 8T tuo käyttäjille joukon toivottuja uusia ominaisuuksia ja ennen kaikkea yhden markkinoiden nopeimmista pikalataustekniikoista. Tekniikka on nimeltään Warp65. Se tukee USB PD -standardin (power delivery) 45 watin lataustehoa, joten samalla laturilla voidaan ladata myös tabletteja ja läppäreitä. OnePlus on myös päivittänyt kaapeliliitännän itse teholähdeosassa ja nyt molemmista päistä löytyy USBC-liitin.

Nokia ja Google Cloud aloittavat viisivuotisen strategisen yhteistyön, jonka aikana Nokia siirtää paikallisessa palvelinympäristössä toimineen IT-infrastruktuurinsa Google Cloudiin. Nokia siirtää ympäri maailmaa sijaitsevat datakeskukset ja palvelimet, mukaan lukien lukuisat sovellusohjelmistot, Googlen pilvipalveluun.

Kun piireistä tulee yhä kompleksisempia ja suurempia, niiden suunnittelu ja toiminnallisuuden varmentaminen vaatii yhä enemmän laskentakapasiteettia. EDA-talo Cadencen teknologiatapahtumassa korostettiin, että yhä useammin pilvisuunnittelu on välttämätöntä.

Euroopan komissio on päättänyt, että älykkään liikenteen käyttöön varataan noin 60 megahertsin taajuusalue 5,9 giaghertsin alueelta. Kyse on ajoneuvojen väliseen datansiirrosta henkilöautojen, kuorma-autojen, linja-autojen, raitiovaunujen ja lähijunien välillä.