Akku täyteen langattomasti 19 minuutissa

Xiaomi on tänään julkistanut langattoman lataustekniikan uuden sukupolven. Langaton 80 watin Mi-lataustekniikka on merkittävä askel eteenpäin Xiaomin viime vuonna julkistamasta 30 watin langattomasta latauksesta. 80 W on merkittävästi enemmän, kuin muut valmistajat kykenevät langattomasti tarjoamaan.

Langaton 80 watin Mi-lataustekniikka pystyy lataamaan tyhjän 4000 milliampeeritunnin akun 10 prosenttiin minuutissa, 50 prosenttiin 8 minuutissa ja sataan prosenttiin vain 19 minuutissa. Viime vuonna julkaistulta 30 watin langattomalta lataustekniikalta samanlaisen akun lataus 50 prosenttiin vei 25 minuuttia ja täyteen lataaminen 69 minuuttia.

Langattoman 80 watin latauksen käyttöönotto on merkkipaalu paitsi langattomalle lataukselle, myös latausteknologialle ylipäätään. Xiaomi on tunnistanut pitkän akkukeston ja nopean latausajan merkityksen älypuhelinten kehitykselle.

Tämän vuoden maaliskuussa Xiaomi esitteli jo 40 watin langattoman latauksen, jonka yhtiö ylitti maailman ensimmäisellä sarjatuotantoon ehtineellä 50 watin langattomalla latauksella viime elokuussa. Nyt markkinoille tuleva 80 watin langaton lataus on Xiaomille jo kolmas merkittävä innovaatio langattomassa lataustekniikassa alle vuodessa.

Aiemmin tänä vuonna Xiaomi esitteli laajasti arvostetun Mi 10 Ultran, joka on maailman ensimmäinen 120 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella varustettu älypuhelin.

Xiaomi ei vielä kovin paljon kertonut 80 watin Mi-latauksesta. Videolta selviää, että latausjännite on 18,75 volttia, kuorma lähes 4,29 ampeeria ja teho 79,44 wattia.