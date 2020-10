OMRON on päivittynyt 3D-simulointiominaisuuksilla varustettu Sysmac Studio 3D Simulation -kehitysympäristönsä. Työkalujen avulla voidaan integroida ja varmentaa robottien ja oheislaitteiden liikkeet. Se pystyy esittämään digitaalisesti koko laitoksen, mikä varmistaa, että simulaatio toimii yhtä tarkasti kuin varsinainen laite.

Farnell järjestää jo kolmannen vuosittaisen IoT-tutkimuksensa. Se tarjoaa esineiden internetin ja teollisen IoT:n tuotesuunnittelijoille ja järjestelmäinsinööreille mahdollisuuden jakaa omia näkemyksiään alan tulevaisuudesta. Tutkimus on avoinna 1. joulukuuta 2020 asti.

Nokian ikoninen kommunikaattori saattaa tehdä paluun korealaisversiona. Samsung on patentoinut tekniikan, jonka avulla Fold Z -sarjan seuraava malli olisi varustettu fyysisellä, näytön alta liukuvalla näppäimistöllä.

Kyberturvapalveluita ja myös organisaatioiden tietoturvan auditointeja tekevä ohjelmistotalo Nixu kertoo, että suomalaisten terveystietojen tietoturvaa auditoidaan kevyemmin kuin luottokorttitietojen. Vastaamon tapauksen pitäisi herättää keskustelu siitä, miten terveystietojen tietoturvaa jatkossa auditoidaan.

Äly- ja fitness-kellot ja erilaiset puettavat terveydenseurannan laitteet ovat suosittuja. Suomessakin niiden myynti on viimeisen vuoden aikana kasvanut yli 60 prosenttia. Ei ihme, että uusia tuotteita työnnetään markkinoille kiihtyvällä vauhdilla.

Jos on seurannut Nokiaa viime vuosisadan puolelta asti, on jäänyt jälkeen laskuissa siitä, kuinka monta organisaatiouudistusta yrityksessä on tehty. Uusin ilmoitettiin tänään kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti nousi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä peräti 9,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Elektroniikan tukkukauppiaiden mukaan suomalaiset ovat koronapandemian aikana panostaneet viihde-elektroniikkaan.

Saksalainen Weisstechnik on kehittänyt konesaleihin Coolwall-ratkaisun, jossa jäähdytystekniikka upotetaan väliseinän sisään. Suomessa Coolwall-ratkaisuja toimittaa Rittal. Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvaisen mukaan jäähdyttävä seinä sopii sekä uusiin että uudistettaviin konesaleihin, joiden joiden kokoluokka on 200–300 kilowattia ja siitä ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään 30–50 räkkikaappia.

Paikannustekniikka pystyy jo äärimmäiseen, lähes senttimetrin tarkkuuteen. Osoituksena tästä Pietarissa on demottu 2198 drone-lennokin parvea, joten ovat lentäneet ohjattuna kyyhkysen muotoisessa muodostelmassa.

Korealainen LG Innotek sanoo kehittäneensä maailman pienimmän Bluetooth-moduulin. Riisinjyvän kokoinen moduuli perustuu itävaltalaisen AT&S:n kehittämälle, vain 250 mikrometrin paksuiselle piirilevyalustalle.