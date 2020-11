Autosta tulee yksi, keskitetty järjestelmä

Viime vuosina autoon on lisätty älyä nopealla tahdilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut erillisiä ECU-pohjaisia järjestelmiä, jotka on yhdistetty toisiinsa CAN-väylällä. Pian elektroniikkayksiköiden määrä pienenee merkittävästi. Mentor Graphics visioi, että autosta tulee yksi, keskitetty järjestelmä.

Mentorin autoelektroniikan ryhmää johtavan Michael Ziganekin mukaan premium-autossa on jo nyt jopa 70-90 elektroniikkayksikköä. Nyt Mentor on kehittänyt alustan, jossa ECU-yksikköjen määrä pienenee markittävästi. – Tämä tekniikka tulee tien päälle seuraavan 3-4 vuoden kuluessa.

Mentorin alusta autojen elektroniikkajärjestelmiin on nimeltään VCOS (Vehcile Cocppit Solutions). Siitä on valmistajille tarjolle eri tason versioita. VCO1S keskittyy audioratkaisuihin, kun taas uusi VCO2S on kattava ohjelmisto-, järjestelmä- ja laitteistopalvelutarjonta, joka integroi mittaristo- ja infotainment-järjestelmät yhteen suurten tietojenkäsittelytietojen keskusyksikköön entistä paremmalla turvallisuudella.

VCO2S-ratkaisu auttaa autonvalmistajia ja niiden järjestelmätoimittajia suunnittelemaan ja kehittämään seuraavan sukupolven ohjaamojärjestelmiä yhdellä suorituskykyisellä ECU-järjestelmällä. Tämä auttaa valmistajia alentamaan kustannuksia, nopeuttamaan suunnittelua ja parantamaan käyttökokemusta samalla, kun ne täyttävät autoteollisuuden tiukat kyberturvallisuus- ja toiminnalliset turvallisuusvaatimukset.

VCO2S auttaa asiakkaita integroimaan mittaristo- ja ajoneuvo-infotainment (IVI) -järjestelmät samaan elektroniseen ohjausyksikköön (ECU), mikä säästää tilaa ja kustannuksia. Mittaristo- ja IVI-toimintojen yhdistäminen, joka käyttää erillisiä käyttöjärjestelmiä yhdessä ECU:ssa, eliminoi hajautettujen ECU-yksiköiden väliseen tietojen jakamiseen liittyvät viiveet, samalla kun se tukee useita turvallisuustason tasoja (ASIL ja QM).

- Autoteollisuuden insinöörit sijoittavat usein mittaristo- ja IVI-järjestelmät erillisiin ECU-yksiköihin toiminnallisen turvallisuuden parantamiseksi. Jatkossa mittaristo- ja IVI-järjestelmien integrointi samaan keskusyksikköön ei ole vain mahdollista, vaan itse asiassa kriittinen arkkitehtoninen etu, kun suunnittelutiimit yhdistävät useampia järjestelmiä samaan laitteistoon, sanoo Mentorin Automotive-liiketoimintayksikön pääjohtaja Michael Ziganek.

VCO2S-ratkaisu on saatavana kolmessa eri vaihtoehdossa auttamaan asiakkaitaan aloittamaan yhdistetyn ohjaamojärjestelmän suunnittelun:

VCO2S Base, joka tarjoaa perusominaisuudet, mukaan lukien IP-ohjelmistot ja palvelut yhdistettyä ohjaamon suunnittelua varten.

VCO2S Flex, joka tarjoaa lisäksi IP-, järjestelmät, ohjelmisto- ja laitteistotekniikkapalvelut, jotka kaikki on optimoitu toimimaan asiakkaan kohdelaitteistolla.

VCO2S Unique mahdollistaa autonvalmistajille ohjaamon täydellisen kustomoinnin.

Kaikki kolme VCOS2-ratkaisun versiota sisältävät turvakirjastot (ASIL-B), turvaominaisuudet ja arkkitehtuurit jaetulle grafiikalle sekä video- ja äänitiedostot ASIL- ja QM-verkkotunnusten välillä. Kaikissa versioissa on myös CAN- ja Ethernet-liitännät ajoneuvoon sekä Bluetooth-, WiFi-, FM / DAB-radion, 4x-kameroiden ja autoteollisuuden tuki.