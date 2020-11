Samsung Electronics julkistaa SmartThings Find -palvelun, joka auttaa Galaxy-laitteiden nopeassa ja vaivattomassa paikantamisessa. Laitteet löytyvät BLE- ja UWB-tekniikoiden avulla, vaikka ne eivät olisikaan verkossa. Uusi palvelu on osa Samsungin SmartThings-sovellusta.

Kyberturvallisuuskeskus julkaisi lokakuun lopussa Kybermittarin, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden johto saa selkeän näkymän toimintansa kannalta tärkeiden kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon. Mittari paljastaa, millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa.

USB4-standardi hyväksyttiin jo viime vuonna, mutta toistaiseksi markkinoille ei ole saatu uutta väylää tukevia laitteita. Pian USB4-vyörytys on kuitenkin alkamassa. Bizlink on esitellyt ensimmäisen kaapelinsa, joka tukee nopeampaa USB4-datansiirtoa.

Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia maailman energiataloudelle. Energiankäyttö on vähentynyt noin 5 prosenttia ja investoinnit noin 20 prosenttia, eikä vastaavaa ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. Samaan aikaan maailmanlaajuisten päästöjen määrä on pienentynyt noin 7 prosenttia.

Liettualaislähtöinen Noia Network on kehittänyt tekniikan, joka nopeuttaa datansiirtoa julkisessa internetissä. Ratkaisu perustuu uuteen DARP-protokollaan (Distributed Autonomous Routing Protocol).

Autolatureiden suunnittelijoilla on nyt käytössään markkinoiden pienin ja edullisin ratkaisu, kehuu Maxim Integrated Products. Yhtiön MAX25430-ohjain voi syöttää jopa 100 watin lataustehoa laitteisiin auton kojelaudasta.

ROHM on julkaissut erittäin pienikokoiset, autoelektroniikan AEC-Q101-standardia tukevat MOSFETit. RV8C010UN, RV8L002SN ja BSS84X ovat kooltaan vain yhden neliömillin kokoisia. Ne soveltuvat suurtiheyksisiin sovelluksiin, kuten ADAS-järjestelmät ja ECU-yksiköt.

Qualcomm aikoo joulukuun alussa esitellä uuden älypuhelimien järjestelmäpiirien lippulaivansa. Verkossa liikkuneiden testitulosten perusteella Snapdagon 875 tulee olemaan merkittävästi nykyistä 865-prosessoria tehokkaampi. Puhutaan jopa neljänneksen tehonlisäyksestä.

Ketterän ohjelmistokehityksen ja julkisen pilven asiantuntijayritys Cybercom ostaa data-analytiikan asiantuntijayrityksen Solutive Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan tuloksena syntyy noin 250 työntekijän vahvuinen uusi Cybercom Finland, joka tarjoaa kaikki tiedolla johtamisen ratkaisut datan infrastruktuurista analytiikan palveluihin.

Juniper Researchin uuden tutkimuksen mukaan teollisten IoT-yhteyksien maailmanlaajuinen määrä kasvaa kuluvan vuoden 17,7 miljardista 36,8 miljardiin vuonna 2025. Peräti 207 prosentin kasvu perustuu ennen kaikkea älyn tuomiseen tuotantolinjoille.