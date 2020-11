Autosta tulee konfiguroitava järjestelmä

Korona käytännössä pysäytti automyynnin viime keväänä. Kesän jälkeen markkinat ovat kuitenkin elpyneet ja ensi vuonna myynnin pitäisi olla viime vuoden tasolla, uskoo STMicroelectronicsin autoelektroniikan ADG-ryhmän johtaja Marco Monti.

Monti esitteli näkemyksiään autoelektroniikan kehityksestä perjantain yhtiön sijoittajille suunnatussa verkkotapahtumassa. – Syyskuussa myytiin jo 7,8 miljoonaa autoa eli markkinat elpyivät paljon nopeammin kuin vielä heinäkuussa arvioimme.

Viime vuonna maailmassa myytiin 92 miljoonaa ajoneuvoa. Tänä vuonna määrä putoaa viidenneksellä, mutta ensi vuonna pitäisi ennusteiden mukaan päästä jo takaisin viime vuoden lukuihin.

Montin mukaan koronapandemia vaikutti moniin ajankohtaisiin projekteihin. – Jo työn alla olevat robottiautohankkeet pysähtyivät ja niitä siirrettiin tuonnemmaksi. Sen sijaan ADAS-järjestelmien kehitys kiihtyi. Erityisesti L2- ja L2++tasoisten järjestelmien kehitykseen investoitiin vahvasti, Monti kertoi.

Vaikka robottiautohankkeet todennäköisesti myöhästyvät, autojen elektroniikan lisääntymiseen tällä ei ole vaikutusta. Viime vuonna ajoneuvoihin myytiin puolijohteita 36,6 miljardilla dollarilla ja vuonna 2023 summa kasvaa 45,1 miljardiin dollariin. Tuolloin sähköautojen akkujen elektroniikkaan investoidaan 5,7 miljardia dollaria ja erilaisiin kuljettajia avustavien ADAS-laitteiden elektroniikkaan8,8 miljardia dollaria.

Mitä sähköisempi ja automaattisempi auto on, sitä enemmän mikropiirejä siitä löytyy. Normaalissa polttomoottoriautossa on puolijohteita noin 400 dollarilla. Hybridiautossa summa kasvaa 700 dollariin ja täyssähköautossa mennään yli tuhannen euron. Ei siis ihme, että auto on puolijohdeyrityksiä kiinnostava laite.

Marco Monti uskoo vakaasti, että L4- ja L5-tason robottiautoissa on elektroniikkaa yli 5000 eurolla. Nykyautoihin verrattuna niissä tarvitaan 10-kertaisesti laskentatehoa. Auto muuttuu perustavalla tavalla. Siitä tulee konfiguroitava laite, jonka ominaisuuksia voidaan parantaa verkon yli tapahtuvilla ohjelmistopäivityksillä.

- Lopulta auto liitetään pilveen ja sitä käytetään big datan keräämiseen, Monti kuvasi tulevaisuutta.