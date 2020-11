Uudenlainen teollisuuden LiDAR näkee tarkasti ja herkästi

Valotutka yleistyy nyt älypuhelimissa, mutta tekniikka on yleistymässä teollisuudessa samaa tahtia. Electronica-messujen alkaessa ON Semiconductor esittelee uuden teollisuuden LiDARien alustan. Se yltää havaitsemaan objekteja 23 metrin päässä.

ON Semiconductorin uutuus-LiDAR perustuu yhden pisteen suoran lentojan mittaamiseen (Direct Time of Flight, dToF). Tutkat perustuvat yhtiön kehittämään SiPM-tekniikaan (Silicon Photomultiplier), jota kehutaan parhaaksi suorituskyvyn, resoluution, tehonkulutuksen ja kustannusten kompromissiksi moniin teollisuuden sovelluksiin. SiPM dToF LiDAR -alusta tunnistaa kohteet 10 sentistä 23 metriin.

LiDARin ennakkoesittelyssä On Semi kertoi, että valotutkien käyttö kasvaa kaikilla sektoreilla, kuten robotiikassa ja teollisuuden etäisyyden tai läsnäolon mittaamisessa, joissa millimetrin etäisyyden tarkkuus on pakollinen. Tyypillisesti laitteet perustuvat dToF-menetelmään, joka mittaa sitä aikaa, joka kuluu valopulssin kulkemiseen normaalisti lähellä infrapuna-aallonpituusalueella (NIR) aallonpituusalueella kohteeseen ja kohteesta takaisin.

Vaikka periaate on yksinkertainen, sen soveltaminen on usein hankalaa esimerkiksi ympäröivän auringonvalon takia. Tarkan mittaustuloksen määrittämiseksi vastaanottimen on siepattava mahdollisimman suuri osa signaalista. Perinteiset fotodiodit kärsivät tästä vasteajan ja herkkyyden suhteen.

ON Semiconductorin kehittämä Silicon Photomultiplier (SiPM) -anturi korjaa nämä puutteet tarjoamalla nopeammat vasteajat ja korkean tunnistustehokkuuden. Vertailualusta käyttää RB-sarjan ON Semiconductorin toisen sukupolven SiPM-antureita, jotka tuottavat parempaa suorituskykyä punaisen valon ja NIR-alueella.

ON Semiconductorin kehittämä SiPM dToF LiDAR -alusta tarjoaa täydellisen ratkaisun edulliseen, yhden pisteen LiDARiin, jonka OEM-valmistajat voivat mukauttaa ja ottaa käyttöön tuotannossa teollisuuden tuotevalikoiman löytämiseksi. Se sisältää NIR-laserdiodin, SiPM-anturin ja optiikan sekä digitaalisen prosessoinnin, joka tarvitaan havaittujen signaalien muuntamiseksi kuluneeksi ajaksi ja kuluneen ajan etäisyydeksi.

Tuotteille markkinoille tuomisen nopeuttamiseksi ON Semiconductor antaa asiakkaisen käyttöön kaikki referenssialustan suunnittelutiedot – piirikaaviot, , BoM-arviot, gerber-tiedostot ja piirilevyjen suunnittelutiedostot. Käytettävissä on myös PC-pohjainen käyttöliittymä, joka tarjoaa graafisen esityksen mittauksista ajan mittaan. Luodut histogrammit antavat lisää näyttöä järjestelmän kyvyistä sovelluksissa, kuten etäisyyden löytämisessä, törmäystunnistuksessa ja 3D-kartoituksessa.