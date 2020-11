Korttitietokoneissa alkaa uusi aika

Teollisuuden laitteet rakennetaan yhä useammin valmiista, standardoiduista korteista. Eilen alkaneilla virtuaalisilla Electronica-messuilla siirryttiin samalla uuteen aikaan, kun ensimmäinen uuteen, suorituskykyiseen COM-HPC-standardiin perustuva tuote esiteltiin markkinoille.

Asialla oli uuden standardin kehittämisessä PCIMG-järjestössä isossa roolissa ollut saksalainen congatec. COM-HPC jakautuu kahteen luokkaan, asiakas- (client) ja palvelin- eli server-kortteihin. Ensimmäisenä päivänvalon näki client-puolen pienimpään formaattiin eli A-korttiin perustuva kortti.

Käytännössä congatecin uutuus tuo palvelinluokan suorituskyvyn 80 x 120 -milliselle korttitietokoneelle. Congatec julkisti samalla ensimmäisen COM-HPC-kantakortin, jolle tulevia moduuleja voidaan liittää. Näin COM-HPC-ekosysteemi alkaa muodostua uuden standardin ympärille.

COM-HPC:n standardointityöryhmää on johtanut congatecin markkinointipäällikkö Christin Eder. Hänen mukaansa prosessi on kestänyt kaksi vuotta ja valmis standardi on juuri lähtenyt PCIMG-jäsenille arviointia varten. – Tämä prosessi vie noin 30 päivää. IP-oikeuksien evaluointi vie toisen kuukauden, joten standardi on lopullisesti valmis ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikan, Eder lupaa.

Jo parin-kolmen viikon kuluttua PCIMG-järjestö aikoo julkistaa standardin lyhyen version. – Tällä hetkellä työtä tehdään suunnitteluohjeiden ja järjestelmänhallinnan dokumentaation parissa eli työ jatkuu, Eder kertoi.

COM-HPC ei tule korvaamaan suosittua Com Expressiä, vaan tulee sen yläpuolelle. Syykin on selvä: sulautetuissa tarvitaan enemmän suorituskykyä. Esimerkiksi PCIe-linjoja on COM Expressissä käytössä 32 ja ne ovat vanhaa 3.0-standardia. COM-HPC tukee tulevaa PCIe 5.0 -standardia ja lisää linjojen määrän jopa 634:een (palvelinluokan korteissa).

COM-HPC-standardi vastaa ennen kaikkea tarpeeseen prosessoida yhä suurempia määriä dataa reaaliaikaisesti verkon reunalla. ETN tulee marraskuun aikana julkaisemaan teknisen artikkelin, jossa COM-HPC-standardia ja tulevia kortteja esitellään tarkemmin.