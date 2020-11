Trust tuo luottamuksen sulautettuihin

Julkisten avaimien PKI-infrastruktuuriin rakennettujen järjestelmien etu on se, että sovelluksia voidaan rakentaa ydinprotokollien ja käyttötapausten päälle. Microchipin Trust-alusta tarjoaa joukon kokoonpanoja, lähdekoodeja, laitteisto- ja ohjelmistotyökaluja, jotka on suunniteltu helpottamaan suojauksen tuomista laitekonseptista toteutukseen asti.

Suojaus on nyt sulautettujen järjestelmien keskeinen vaatimus. Halu yhdistää laitteet Internetiin niiden hallinnan helpottamiseksi ja tarve uuttaa reaaliaikaista dataa antureista tuo mukanaan suuren hakkerointiriskin. Hakkerointi ei vaaranna vain yksittäisiä laitteita vaan kokonaisia verkkoja.

Suunta on selvä: valmistaja eivät voi tuoda markkinoille suojaamatonta IoT-laitetta. Laitevalmistajien kannalta haasteena on tehokkaiden ja merkityksellisten turvamekanismien toteuttaminen. Todentamisen ja salauksen perustarve näissä järjestelmissä on helppo nähdä, mutta toteuttaminen on ollut paljon vaikeampaa.

On olemassa useita komponentteja, sekä ohjelmistoja että laitteistoja, joita tarvitaan upotetun järjestelmän turvallisen perustan luomiseen. Heikkous jossakin niistä voi helposti johtaa laitteistojen vaarantumiseen ja lataamiseen haittaohjelmilla, joita käytetään hyökkäämään operaattorin verkkoon tai vuotamaan arkaluonteisia tietoja verkkorikollisille. Samaan aikaan monet suunnittelutiimit kohtaavat ensimmäistä kertaa turvallisuusongelmien aiheuttamat kehitysvaikeudet.

Trust-alusta on jaettu kolmeen päätuotteeseen. Yksinkertaisin on Trust & GO, joka tarjoaa kiinteät toiminnot, kuten yhteydet AWS-, Google Cloud-, Microsoft Azure- tai yksityisessä pilvessä isännöityihin pilvipalveluihin. TrustFLEX tarjoaa ylimääräisen räätälöintitason, joka tukee monenlaisia toimintoja suojatusta käynnistyksestä varmenteen luomiseen. Kolmas vaihtoehto, TrustCUSTOM, tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden räätälöidä suojattujen elementtien luominen ja integrointi haluttuun tietoturvamalliin.

Microchipin Trust-alustasta voit lukea enemmän uudesta ETNdigi-lehdestä.