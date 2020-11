Pickering Interfaces on esitellyt uuden PXI-pohjaisen moduulin, jolla voidaan simuloida teollisuuden ohjaussovellusten antureita. Kortilla onnistuu testaaminen 4-20 milliampeerin virtasilmukoilla.

Autoissa on jatkuvasti kasvava kysyntä CAN-verkolle esimerkiksi kuljettajaa avustavien ADAS-järjestelmien yleistyessä. Microchip on nyt esitellyt ensimmäisen 8-bittisen mikro-ohjainperheen CAN-verkoille. Piirien avulla voi lisätä järjestelmäkapasiteettia joustavilla ja helppokäyttöisillä CIP-oheislaitteilla.

AMD on esitellyt uuden kiihdytinkortin datakeskusten palvelimiin. Instinct MI100 -kiihdytin perustuu maailman nopeimpaan näytönohjainpiiriin. Samalla se on ensimmäinen x86-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaprosessori, joka ylittää 10 teraflopsin suorituskyvyn.

Ammattielektroniikan tärkein messutapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä Electronica Münchenissä. Viime viikolla messut järjestettiin virtuaalisesti ja lukujen perusteella virtuaalinen ei pärjää reaaliselle.

Kun valtaosa nettiyhteyksistä alkaa tai päättyy wifi-tekniikalla, pitäisi Euroopan nopeasti vapauttaa kuuden gigahertsin alueelta lisää taajuuksia vapaaseen käyttöön. Näin katsoo wifi-tekniikan käyttöä edistävä DSA-järjestö (Dynamic Spectrum Alliance).

VMware on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan koronapandemian takia laajamittaisesti alkanut etätyönteko on tullut jäädäkseen. Samalla tämän vuoden kokemukset ovat paljastaneet ne puutteet, joita yritysten IT-järjestelmissä on.

Suomessa on tehty 5G-verkkojen uusi nopeusennätys kaupallisilla laitteilla. Elisan 26 gigahertsin testiverkossa siirrettiin dataa peräti yli 8 gigabitin sekuntinopeudella. Ennätyksestä kertoivat tänään Elisan Sami Komulainen, Nokian Tommi Uitto ja Qualcommin EMEA-alueen johtaja Enrico Salvatore.

Koronapandemia on saanut ihmiset miettimään tarkemmin hankintojaan ja rahankäyttöään. Ericsson ConsumerLabin Harnessing the 5G Consumer Potential -tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että kuluttajat ovat edelleen valmiita maksamaan lisähintaa 5G-yhteydestä.

Verkko- ja tallennusratkaisujen kehittäjä QNAP on esitellyt uusimman NVMe-pohjaisen flash-tallennuslaitteen. 24-levypaikkainen TS-h2490FU tarjoaa datakeskuksiin matalan viiveen ja huippuluokan IOPS-suorituskyvyn AMD:n uusien EPYC-prosessorien voimalla.

Huawein oma sovelluskauppa AppGallery on kasvattanut jälleen tarjontaansa yhdellä suomalaisella kärkisovelluksella. Nyt AppGalleryyn on saapunut maailmanlaajuisesti ladattavaksi sääpalvelu Foreca. Huawei-käyttäjillä on tästä päivästä alkaen mahdollisuus ladata suomalainen Foreca-sovellus Huawein omasta sovelluskaupasta AppGallerysta.