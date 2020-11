Digi-Key: markkinat kääntyivät lokakuussa nousuun

Koronapandemia on koetellut elektroniikka-alaa laajasti tänä vuonna, mutta tällä hetkellä kaikki tunnusluvut osoittavat ylöspäin. Verkossa komponentteja myyvän Digi-Keyn Euroopan liiketoiminnan kehityksestä vastaavan Ian Wallacen mukaan käänne tapahtui lokakuussa.

- Lokakuussa Euroopan alueen myyntimme kasvoi 26,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myös Aasiassa tuli kasvua. Kaikkiaan olemme reilut 10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna, Wallace sanoo.

Ongelmia Digi-Keyllä on edelleen kotimarkkinoilla, jossa koronapandemia jyllää edelleen voimalla. Sielläkin nähtiin lokakuussa kasvua ensimmäistä kertaa pitkänä aikaan, vaikka nousua tulikin vain reilun prosentin verran.

Ei jakelijoilla silti helppoa ole ollut. DMASS:n lukujen mukaan jakelijoiden puolijohdemyynnin koko oli Euroopassa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä noin neljä miljardia dollaria. Tämän vuoden toisella neljänneksellä summa putosi alle 2,9 miljardiin dollariin ja kolmannella neljänneksellä summa oli hieman alle 3,1 miljardia. Puolessatoista vuodessa jakelijoiden kakusta on Euroopassa sulanut siis lähes miljardi dollaria.

Tällä hetkellä monissa maissa kiristetään taas koronatoimia ja joissakin ennusteissa puhutaan, että pandemian kolmas aalto osuu Eurooppaan ensi vuoden alussa. Wallacen mukaan laitevalmistajat ovat suurelta osin sopeutuneet tilanteeseen, mutta poikkeuksiakin on. – Ilmailu- ja autoteollisuus kärsivät edelleen.

Lääketieteen laitteiden tuotanto sen sijaan kasvaa koko ajan. Moni Digi-Keyn asiakas on siirtynyt tuotannossaan lääketieteen laitteisiin nopealla tahdilla. Yksi erikoisimpia asiakkaita on kilpa-autoja valmistava McLaren Racing, jonka tehtaassa on tänä vuonna valmistettu autojen sijaan hengityskoneita.

Wallacen mukaan joillakin tuotealueilla on ollut tänä vuonna toimitusvaikeuksia. Tämä koskee esimerkiksi mosfetteja, joitakin mikro-ohjaintuotteita, MEMS-komponentteja ja analogiapiirejä. Passiivikomponenteissa toimitusajat ovat pysyneet kohtuullisina.

Digi-Key yrittää vastata toimitusvaikeuksiin laajentamalla ja täyttämällä varastoaan. Tällä hetkellä toimitusvalmiina on kaksi miljoonaa komponentteja.