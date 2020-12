Uudet automaattipostit toimivat Etteplanin ohjelmistoilla

Markettien pakettipisteissä on jo näkynyt uusia OmaPosti-kioskeja. Niiden ohjelmistoista vastaa keskeisiltä osin sulautettujen laitteiden kehitykseen erikoistunut Etteplan.

Postin ja Etteplanin pilottihankkeessa toimitetaan 20 seuraavan sukupolven OmaPosti-kioskin itsepalvelupäätettä. Etteplan tuottaa tärkeitä osia OmaPosti-kioskien ohjelmistokokonaisuudesta sekä vastaa projektin kokonaistoimituksesta. Tämä pitää sisällään kioskien käyttöönoton sekä ohjelmistojen ja laitteiden jatkuvan ylläpidon.

Ensimmäinen Etteplanin toimittama OmaPosti-kioskin itsepalvelupääte otettiin käyttöön Askolassa kesällä 2019. Sittemmin itsepalvelupäätteitä on toimitettu esimerkiksi Postin Boxiin Helsingin Keskuskadulle, sekä kesän 2020 asuntomessualueelle Tuusulaan. Nyt verkosto laajenee uusilla itsepalvelupäätteillä, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään ensimmäisistä kioskeista saatuja kokemuksia.

OmaPosti-kioskeista voi noutaa, palauttaa ja lähettää paketit sekä kirjatut kirjeet kotimaahan ja ulkomaille viikon jokaisena päivänä. Pakettiautomaateissa uutena toimintona voi Etteplanin toimittamalla OmaPosti-kioskin itsepalvelupäätteellä saada videoyhteyden Postin asiakasneuvojaan, joka auttaa ja neuvoo missä tahansa postiasiassa.

- Seuraavan sukupolven OmaPosti-kioskin itsepalvelupäätteet ovat luonnollinen jatkumo aikaisemmalle yhteistyöllemme Postin kanssa sekä hyvä esimerkki osaamisestamme , että siitä miten voimme tukea yrityksiä heidän toimintansa ja palvelujensa digitalisaatiossa, toteaa Etteplanin Ohjelmisto- ja sulautetut järjestelmät palvelualueesta vastaava johtaja Tom Leskinen.

Etteplanin ohjelmistoyksikön Etteplan MOREn johtaja on Esa Mäkelä. Hänen mukaansa MORE voi toimittaa erilaiset kokonaisjärjestelmät ohjelmistosuunnittelusta hiottuun käyttäjäkokemukseen asti. - Tämä takaa sen, että Posti saa toimivan ratkaisun helposti yhdeltä luukulta itsepalveluliiketoimintansa tueksi, Mäkelä sanoo.

Etteplan MORE on jo pitkään vastannut postin pakettiautomaattien ohjelmistojen ylläpidosta. Yksikkö huolehtii pakettiautomaattien ohjelmiston teknisestä tuesta ja huollosta. Vuoden 2019 aikana ylläpitoyhteistyö on laajentunut koskemaan myös asuintaloissa ja työpaikoilla sijaitsevia Smartpost-automaatteja sekä OmaPosti-kioskien itsepalvelupäätteitä.