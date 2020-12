Enkeli ei suojaa, eikä jumalakaan auta

Specopssoft.com on analysoinut 800 miljoonaa salasanaa murrettujen salasanojen tietokannastaan ja paljastanut suosituimmat jouluun liittyvät salasanat, joihin miljoonat ihmiset luottavat. Ikävä kyllä ”enkeli” ei suojaa arkaluontoista dataa, eikä ”jumalakaan” kykene pitämään hakkereita loitolla.

Specopssoftin mukaan viisitoista yleisintä jouluun liittyvää salasanaa ovat

Star Angel God Elf Jesus Snow Carol Noel Santa Chocolate Gift Bells December Xmas Jolly

Tarkasteltuaan miljoonia vuotaneita salasanoja Specopssoft.com huomasi, että tähti, oikeammin englanninkielen sana star on turvattomin jouluaiheinen salasana. Star-salasanalla pääsee murtautumaan palveluihin 52 kertaa helpommin kuin sanalla Jolly, joka on listan 15. suosituin salasana.

Toiseksi eniten vuotanut jouluaiheinen salasana on ”enkeli”, koska monet ihmiset käyttävät sitä suojaamaan tilinsä ja tietonsa. ”Jumala” on kolmanneksi eniten käytetty salasana Specopssoft.comin vuotamien salasanojen tietokannan mukaan.

Neljännellä, viidennellä ja kuudennella sijalla ovat tonttu, Jeesus ja lumi. Tonttu esiintyy melkein kaksi kertaa enemmän kuin Jeesus.

Suomenkieli tietenkin antaa meille lähtökohtaisesti paremman suojan, mutta kannattaa silti harkita, käyttääkö salasananaan ”enkeliä”, ”tähteä” tai ”tonttua”.

Specrop-ohjelmiston tuotespesialisti Darren Jamesin mukaan ihmiset valitsevat jouluun liittyviä termejä salasanoja luodessaan, koska on vaikeaa luoda salasana, joka on sekä turvallinen että mieleenpainuva. - Tämä johtaa heikkoihin salasanoihin, jotka noudattavat ennustettavissa olevia malleja ja joita käytetään uudelleen eri palveluiden välillä. Nämä salasanat on helppo arvailla, ja ne näkyvät yleisesti murrettujen salasanojen luetteloissa.

Vaarantunut salasana voi tulla kalliiksi. IBM ilmoitti äskettäin, että tietoturvaloukkausten kokonaiskustannukset olivat vuonna 2020 keskimäärin 3,86 miljoonaa dollaria.

Kuva: Unsplash