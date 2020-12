Huawei järjesti tänään aamiaistilaisuuden, jossa yhtiön Suomen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Mikko Terho korosti Suomessa tehtävän tutkimuksen merkitystä yhtiön kulutuselektroniikan laitteissa. Yhteensä yhtiöllä on Suomessa 400 tuotekehittäjää ja tänä vuonna t&k-investointien määrä kasvaa lähes 80 miljoonaan euroon.

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti tietoturvaa. Nyt haluamme kuulla, mikä artikkeleista on mielestäsi paras. Osallistuminen kannattaa, sillä palkintona on upea OnePlus Nord N10 5G.

Samsung on käyttänyt uusimmissa malleissaan jo 108 megapikselin kamerakennoa, mutta tulossa on paljon suurempia kennoa. Verkkoon on vuotanut yhtiön pikselitekniikan markkinointiesitys, jossa kuvataan oeräti 600 megapikselin laajakuvakennoa.

DNA on listannut keskivertokäyttäjien mobiilidatamääriä eri paikkakunnilla. Rovaniemi erottuu vertailussa selvästi, sillä rovaniemeläiset käyttävät mobiilidataa selvästi enemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvat.

Nokia ja saudiarabialainen operaattori Zain KSA ovat toteuttaneet operaattorin pääkonttorissa 5G-ratkaisun, jolla ylletään peräti 1,9 gigabitin datanopeuksiin. Yhteydet toteutetaan Nokian AirScale Indoor Radio System -ratkaisulla, jolla päästään sisätiloissa optimaaliseen peittoon.

Huawei järjesti tänään aamiaistilaisuuden, jossa yhtenä aiheena oli kyberturvallisuus. Yhtiön tietoturvasta globaalisti vastaava Mika Lauhde muistutti, että Huawei on isoin laitevalmistaja, joten hakkerit aloittavat aina sen laitteista etsiessään haavoittuvuuksia.

Audio Precisionin uusi APx517B on integroitu audiomittalaite/analysaattori, jossa on sisäänrakennettu päätevahvistin, kuulokevahvistin, mikrofonivirtalähde sekä mikrofonivahvistin. Laitteeseen saa optiona yhden digitaaliliitännän, jonka avulla se voidaan liittää suoraan esimerkiksi älykaiuttimeen.

Koronapandemian aikana moni teknologia-alan yritys on turvautunut lomautuksiin tilauskannan kutistuessa. Teknologiateollisuuden kyselyn perusteella aiempaa harvempi yritys on valmistautumassa lomautuksiin.

Ruotsalainen Einride tunnetaan autonomisten rekkojen pioneerina. Sen ensimmäisiä malleja myydään jo ja nyt yhtiö kertoo, että toisen polven Pod-robottirekat tulevat perustumaan Ndivian Orin-prosessorialustaan.

DRAM-muisteja myydään IC Insightsin arvion mukaan 65,2 miljardilla dollarilla tänä vuonna. Se on ollut suurin puolijohteiden tuoteryhmä vuodesta 2017 lähtien. Näin oli myös viime vuonna, vaikka DRAM-piirien myynti romahti.