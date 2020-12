Maailman pienin korttitietokone sopii postimerkille

Sulautetun tietotekniikan standardeja kehittävä SGET on julkistanut maailman pienimmän korttitietokoneen standardin. OSM 1.0 (Open Standard Module 1.0) kutistaa korttitietokoneen ensimmäistä kertaa luottokortin koosta postimerkin kokoon.

OSM-standardin tarkoituksena on määritellä MCU32-, ARM- ja x86-arkkitehtuureihin perustuvien vähävirtaisten ja ultravähävirtaisten moduulien fyysiset mitat ja liitännät. Uuden moduulistandardin kohdesovelluksiin kuuluvat sulautetut IoT-järjestelmät, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmiä ja joita käytetään ankarissa teollisuusympäristöissä.

SGET:n OSM-standardityöryhmä aloitti työnsä lokakuussa 2019. Työryhmän puheenjohtaja Martin Unverdorbenin mukaan uusi moduulistandardi sisältää kaikki tarvittavat ohjelmistoajurit avoimine lähdekoodeineen. - Odotamme moduulin kiinnostavan laajasti sulautettujen ja IoT-järjestelmien kehittäjiä, Unverdorben sanoo.

Kuten kaikki COM-standardit, OSM-moduulit yksinkertaistavat ja nopeuttavat prosessorien suunnittelua. Samalla sovelluksista tulee prosessoririippumattomia, mikä tekee niistä skaalautuvia ja aikaa kestäviä. Tämä suojaa suunnitteluinvestointeja ja takaa pitkäaikaisen saatavuuden, mikä lopulta lisää sulautettuihin järjestelmiin sijoitetun pääoman tuottoa.

Kaikki OSM-moduulit julkaistaan ja lisensoidaan myös Creative Commons Plus (CC +) -kaksoislisenssillä. Tällä varmistetaan, että OSM-moduulien lohkokaaviot, kirjastot ja komponenttiluettelot ovat julkisesti saatavilla. Silti on edelleen mahdollista lisensoida kantakorttisuunnittelun IP kaupallisesti rikkomatta avoimen lähdekoodin ideaa.

Suoraan piirikortille juotettavia OSM-moduuleja on neljä erilaista. Suurin OSM-moduuli L on kooltaan 45 x 45 millimetriä eli sekin on 28 prosenttia pienempi kuin tähän asti pienin µQseven-standardi. Pienin OSM-kortti on 188-nastainen Size-0 (Zero), jonka mitat ovat 30 x 15 millimetriä. S-koko on 30 x 30 millimetriä ja sisältää 322 nastaa ja M-koko tarjoaa 476 nastaa 30 x 45 millimetrillä.

Liitännät vaihtelevat tyypin ja rakenteen mukaan OSM-moduulien koosta riippuen. Tarkemmat tiedot löytyvät SGET:n sivuilta.